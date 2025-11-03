Ο Σούντγκρεν καταγγέλλει ως στημένα τα ματς Βόλου - Πανσερραϊκού

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στο podcast Lundh κι όπως αποδίδει τα λεγόμενά του η «Expressen», αναφέρθηκε σε «στημένους αγώνες κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στον Βόλο». Ο πρώην διεθνής αμυντικός, που αγωνίζεται πλέον στη Ντέγκεφορς, δηλώνει ότι οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου.
Ως παράδειγμα, ο Σούντγκρεν αναφέρει εμμέσως τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό στα Play Out, την περασμένη άνοιξη. Οι δύο ομάδες νίκησαν από μία φορά με 3–0 κι έτσι αμφότερες κατάφεραν να διατηρηθούν στη μεγάλη κατηγορία. «Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως "σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα" ή "σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας"», αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ο Σούντγκρεν. Aκολουθεί το εν λόγω απόσπασμα όπως έχει αποδοθεί από το tv4.se:
- Ποιος τα έλεγε αυτά; Άλλοι παίκτες;
- Ο πρόεδρος. Ο προπονητής.
- Είπες κάτι;
- Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί.
Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκοπός των στημένων αγώνων δεν ήταν οικονομικός, αλλά είχε αγωνιστικό χαρακτήρα – να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε.
- Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό.
- Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;
- Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού.
