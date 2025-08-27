Σίγουρος ο Βιτόρια για πρόκριση μέσα στην Τουρκία

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, δεν... κρύφτηκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της ρεβάνς των play off του Europa League με τη Σαμσούνσπορ, το βράδυ της Πέμπτης (28/8) επί τουρκικού εδάφους.

Παραδέχθηκε ο έμπειρος τεχνικός ότι υπάρχει άκρατη αισιοδοξία για την πρόκριση στη League Phase, μετά τη νίκη στο πρώτο ματς με 2-1, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που θα διαχειριστεί η ομάδα την «καυτή» ατμόσφαιρα στην έδρα του αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «πρασίνων»:

→ Για τις αλλαγές των Καλάμπρια και Ιωαννίδη που άλλαξαν το πρώτο ματς, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα με την μεταγραφή του Ιωαννίδη: «Όλοι οι προπονητές προτιμούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών και να μην υπάρχουν πολλές προσθαφαιρέσεις, κυρίως κατά την διάρκεια των αγώνων. Όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, είναι 100% συγκεντρωμένοι και 100% έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι αυτός που θα επιλέξει ποιοι είναι έτοιμοι για να παίξουν και έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον συγκεκριμένο αγώνα».

→ Για το εξασφαλισμένο Conference League και για το αν το διακύβευμα είναι ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Europa League, όπου υπάρχουν ανώτερες ομάδες με μεγαλύτερη «λάμψη»: «Εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν καταφέραμε να μπούμε στο Champions League, όμως τώρα θέλουμε εννοείται το Europa League. Όσο πιο δυνατούς αντιπάλους έχεις, τόσο πιο πολύ χτίζεις νοοτροπία νικητή. Αυτές είναι και οι φιλοδοξίες των παικτών μου εξάλλου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε να περάσουμε».

→ Για τη διαφορά της κυριαρχίας και της διαχείρισης και για το πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες του την «καυτή ατμόσφαιρα»: «Εμείς θέλουμε να έχουμε την κυριαρχία, όμως δεν παίζουμε μόνοι μας και οι αντίπαλοι έχουν τα δικά τους όπλα, οπότε θα πρέπει να είμαστε άνετοι και με το αμυνθούμε, με συνοχή και να είμαστε συμπαγείς, με στόχο να ανακτήσουμε την μπάλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε χτίσει μια ταυτότητα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας όσο το περισσότερο γίνεται. Δεν θα γίνεται συνέχεια αυτό και είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών με εμπειρίες. Να δώσω συγχαρητήρια στους δικούς μας φιλάθλους, που κάνουν πάντα αισθητή την παρουσία τους. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο που γεμίζουν τα γήπεδα. Αυτός είναι ο σκοπός του ποδοσφαίρου, να δίνουμε θέαμα στον κόσμο. Αύριο αναμένεται μία δυνατή ατμόσφαιρα, η Σαμσουνπσόρ θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο θα παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές, επί χόρτου και οι ποδοσφαιριστές μου είναι έτοιμοι για αυτό».