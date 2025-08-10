Ποιος σκότωσε τον «Πέλε της Παλαιστίνης»;

Έντονη κριτική στην UEFA που απέφυγε να αναφέρει το πώς σκοτώθηκε...

«Αντίο στον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, τον "Παλαιστίνιο Πελέ". Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές.»

Το παραπάνω ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της η UEFA, αποχαιρετώντας τον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως «Παλαιστίνιο Πελέ», ίσως τον κορυφαίο Παλαιστίνιο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου απέφυγε να αναφέρει το πώς σκοτώθηκε ο Αλ-Ομπέιντ. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι ο Αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη (6/8) από ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε πολίτες, οι οποίοι περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η παραπάνω «παράλειψη» αναφοράς από την UEFA έτυχε έντονης κριτικής στα κοινωνικά δίκτυα. «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», σχολίασε καυστικά ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Premier League, ο οποίος έχει στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του διάσημου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ερίκ Καντονά, που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Το Ισραήλ μόλις σκότωσε τον σταρ της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ενώ περίμενε βοήθεια στη Ράφα. Τον ονόμασαν «Πελέ της Παλαιστίνης». ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ;;; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 🇵🇸».

ο μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής Άσαλ Ραντ άσκησε επίσης έντονη κριτική («”Αντίο”, σαν να πέθανε από γεράματα ή φυσικά αίτια. Δολοφονήθηκε από το Ισραήλ»), όπως και ο δημοσιογράφος Αχμέντ Σιχάμπ-Ελντίν («Πόσο αξιολύπητο που δεν κατονομάζετε πώς τον σκότωσε το Ισραήλ ενώ ήταν στην ουρά για να πάρει βοήθεια για τα πεινασμένα παιδιά του. ΝΤΡΟΠΗ»).



«”Αντίο”, σαν να πέθανε από γεράματα ή φυσικά αίτια. Δολοφονήθηκε από το Ισραήλ», έγραψε ο Άσαλ Ραντ, μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής και μη μόνιμος συνεργάτης στο DAWN στο X.

→ Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας και κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την έναρξη του Gaza Humanitarian Foundation, ενός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου συστήματος διανομής με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στα τέλη Μαΐου.