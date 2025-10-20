Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
petrounias
eurokinissi

Στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος ο Πετρούνιας

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn. gr
Προκρίνεται για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος

Ο «βασιλιάς των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας δεν θα λείπει από το επόμενο ραντεβού του αθλήματος, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στην Ινδονησία. 

Ο Πετρούνιας ολοκλήρωσε τον προκριματικό γύρο με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία. Ο 35χρονος πραγματοποίησε σταθερό πρόγραμμα, αλλά ένα λάθος στο κλείσιμο και μία ασταθής προσγείωση στοίχισαν πολύτιμους βαθμούς, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς, με βαθμό δυσκολίας 5.700 και εκτέλεση 8.666.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίνεται για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα στην κορυφή της γυμναστικής.

Στις προηγούμενες διοργανώσεις είχε κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023). Το 2019 ήταν 4ος, ενώ το 2014 κατετάγη 6ος

Στις έξι προηγούμενες παρουσίες του, έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023). Το 2019 ήταν 4ος, ενώ το 2014 κατετάγη 6ος, χωρίς να καταφέρει να ανέβει στο βάθρο.

Την κορυφή των προκριματικών κατέλαβε ο Σίνγκγιου Λαν (Κίνα), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 στο Κιτακιούσιου, ο οποίος συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς με βαθμό δυσκολίας 5.900. Έπειτα, ακολούθησαν ο Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) με 14.700 βαθμούς, ο Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) με 14.600 και ο Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) με 14.466.

  1. Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (5.900)
  2. Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)
  3. Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)
  4. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)
  5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700)
  6. Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) – 14.366 (5.800)
  7. Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)
  8. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)
Στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος ο Πετρούνιας

