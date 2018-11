«Τιμητική» ήττα για την ΑΕΚ από την Μπάγερν

Έπειτα από μία καλή εμφάνιση στο Μόναχο, η ΑΕΚ υπέκυψε με σκορ 2-0 στην ανωτερότητα της Μπάγερν, σε ματς για την 4η αγωνιστική του Ε' ομίλου στο Champions League.

Οι παίκτες της Ένωσης ήταν ιδιαίτερα μαχητικοί σε όλη τη διάρκεια του ματς και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδειξαν ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του πλανήτη.

Σε ένα ματς που θεωρούταν χαμένο εξαρχής, η Ένωση κατέβηκε να αγωνιστεί με φουλ αμυντικό σχήμα, έχοντας μοναδικό προωθημένο τον Πόνσε σε έναν ιδιαίτερα άχαρο ρόλο για τον ίδιο. Αυτό το σχήμα, όμως, λειτούργησε υπέρ της ΑΕΚ, η οποία στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας προβλήματα στους γηπεδούχους.

Κόντρα στη ροή του ματς, η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 31ο λεπτό, ύστερα από ένα μάλλον ανόητο πέναλτι του Τσόσιτς στον Λεβαντόφσκι.

Στην επανάληψη, η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε αποφασισμένη να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορούσε από το παιχνίδι, προσπαθώντας να βγει κι αυτή στην επίθεση για να ισοφαρίσει το ματς, χωρίς ωστόσο να γίνεται ιδιαίτερα απειλητική μπροστά στην εστία του Νόιερ.

Αντίθετα, η Μπάγερν βρήκε τους χώρους να δημιουργήσει περισσότερες φάσεις, με τον Λεβαντόφσκι να «κλειδώνει» τελικά τη νίκη για την ομάδα του στο 71ο λεπτό.

Συμπερασματικά, αυτή ήταν μία καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ, η οποία ήταν σωστά τοποθετημένη στο γήπεδο, με τους παίκτες της να επιδεικνύουν μαχητικότητα και αλληλεγγύη.

Από την πλευρά της, η Μπάγερν επιβεβαίωσε ότι δεν διανύει την καλύτερη αγωνιστική της περίοδο, ωστόσο απέδειξε ότι παραμένει πάντα επικίνδυνη στην επίθεση. Σε αυτό το ματς έλαμψε το άστρο του Λεβαντόφσκι, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ και ουσιαστικά έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση.

Robert Lewandowski has never missed a penalty in this competition #UCL pic.twitter.com/Nf7Z9P8qzO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 Νοεμβρίου 2018