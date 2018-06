Τέσσερα γκολ, κανείς νικητής

Δεν έβγαλε νικητή το ντέρμπι κορυφής του ογδόου ομίλου στο Εκατερίνεμπουργκ. Ιαπωνία και Σενεγάλη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο οποίο οι Αφρικανοί προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά οι Ασιάτες είχαν τις απαντήσεις.

Το ισόπαλο αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο τετραπλής ισοβαθμίας αν έρθουν ισόπαλες Πολωνία και Κολομβία και στην τελευταία αγωνιστική αγωνιστική οι Πολωνοί κερδίσουν τους Ιάπωνες και οι Κολομβία τους Σενεγαλέζους.

Today's draw means that if #POL or #COL lose in today's final game, they will be eliminated from the #WorldCup tonight...#JPNSEN pic.twitter.com/cOMwC5gCic

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 24 Ιουνίου 2018