Τα μαζεύει τώρα άρον-άρον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την απάνθρωπη απόφαση να χωρίζει παιδιά μεταναστών απ' τους γονείς τους, υπό το βάρος της διεθνούς κατακραυγής αλλά και των αντιδράσεων μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει ένα «κείμενο» σύντομα για να σταματήσει ο χωρισμός των οικογενειών των μεταναστών που συνελήφθησαν αφού διέσχισαν παράνομα τα νότια σύνορα της χώρας.

«Προσπαθούμε να κρατήσουμε ενωμένες τις οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται να υπογράψουμε κάποιο εκτελεστικό διάταγμα πολύ σύντομα. Θα κρατήσουμε ενωμένες τις οικογένειες αλλά και πάλι θα πρέπει να διατηρήσουμε την αυστηρότητα, αλλιώς η χώρα μας κατακλυστεί από ανθρώπους, από έγκλημα και απ' όλα αυτά που δεν θέλουμε» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σκοπεύει να το υπογράψει απόψε, προτού αναχωρήσει για τη Μινεσότα. Επανέλαβε πάντως ότι «πρέπει να διατηρήσουμε ισχυρά τα σύνορά μας».

Δεν είναι προς το παρόν σαφές τι σχεδιάζει να υπογράψει ο Αμερικανός πρόεδρος και αν θα περιλαμβάνει και πλαίσιο για την επανένωση οικογενειών. Λίγο νωρίτερα, μια πληροφορία που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδοθεί ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέψει στις οικογένειες των μεταναστών να παραμένουν μαζί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' όσο επιτρέπεται σήμερα.

Νωρίτερα, κορυφαίος αξιωματούχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο Πολ Ράιαν, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει αύριο, Πέμπτη, μια νομοθεσία που θα τερματίσει τον χωρισμό οικογενειών μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πιστεύουμε ότι οι οικογένειες πρέπει να χωρίζονται, τελεία και παύλα» είπε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Είχαν προηγηθεί διεργασίες εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος προκειμένου να βρεθεί μια λύση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «στηρίζει 1.000%» κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια για το μεταναστευτικό, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

Οι Ρεπουμλπικανοί του Κογκρέσου έκαναν κάποιες προσπάθειες χθες, Τρίτη, για να τερματίσουν την πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει η πολιτικής της μηδενικής ανοχής στους μετανάστες απ' τη δίοικηση Τραμπ. Όπως σημειώνουν οι New York Times η Γερουσία είχε ένα σχέδιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων άλλο, με τον Τραμπ να αρνείται να πάρει την ευθύνη.

Ο ίδιος άλλωστε επέρριψε την ευθύνη στους Δημοκρατικούς για τον διαχωρισμό των οικογενειών μεταναστών και απαίτησε μια ευρεία αναθεώρηση των αμερικανικών μεταναστευτικών νόμων, μια διαδικασία που θα απαιτούσε μήνες. Ταυτόχρονα, υπονόμευσε μία από τις κεντρικές ιδέες πίσω από την προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας να σταματήσουν αμέσως τον διαχωρισμό των οικογενειών στα μεξικανικά σύνορα.

«Είναι ευθύνη των Δημοκρατικών, δεν μας στηρίζουν με τις ψήφους που χρειάζονται για να περάσουμε μια καλή μεταναστευτική νομοθεσία. Θέλουν ανοιχτά σύνορα, που προκαλούν τρομερό έγκλημα. Οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν ασφάλεια. Εργάζομαι όμως πάνω σε κάτι, ποτέ δεν τελειώνει» έγραψε το απόγευμα της Τετάρτης στο Twitter.

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιουνίου 2018