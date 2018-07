Στη ρωσική ρουλέτα έγραφε... Ακινφέεφ

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ 1-1 (3-4 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ)

Μετά την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2014, Γερμανία, και αυτή του 2010, Ισπανία, τέθηκε νοκ-άουτ από τη συνέχεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Με σούπερ τον Ιγκόρ Ακινφέεφ κάτω από την εστία της, η οικοδέσποινα της φετινής διοργάνωσης πήρε την πρόκριση στους «8» στη διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα που έγινε στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας απέκρουσε δύο πέναλτι (Κόκε, Ασπας) και ήταν αυτός που σφράγισε... τη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, ενώ έκανε καλές επεμβάσεις και στις λίγες φάσεις του αγώνα που ανήκαν στους Ισπανούς.

#RUS live on!



The Luzhniki has exploded into a sea of celebrations. The hosts are into the quarter-finals!#ESPRUS pic.twitter.com/tXt1IvxVdN

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 Ιουλίου 2018