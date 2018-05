Στα άκρα Ερντογάν-Νετανιάχου

Η σφαγή της Δευτέρας στη Γάζα έφερε το Ισραήλ ξανά στο στόχαστρο της διεθνούς κριτικής. Οι πιο σφοδρές αντιδράσεις ήρθαν από την Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν να επιχειρεί να εμφανιστεί ως προστάτης των Αράβων και των απανταχού μουσουλμάνων.

Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στη Βρετανία ενώ η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού κήρυξε τριήμερο πένθος στην Τουρκία και προσφέρθηκε να υποδεχθεί Παλαιστίνιους πρόσφυγες, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ.

Το χαρακτήρισε «κράτος-τρομοκράτη», ανακάλεσε τους διπλωμάτες του από Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ, σήμερα, η Άγκυρα ζήτησε από τον πρέσβη του Ισραήλ να εγκαταλείψει την Τουρκία για κάποιο διάστημα.

Απαντώντας Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο να μην κάνει μαθήματα ηθικής, ενώ τον αποκάλεσε υποστηρικτή της Χαμάς. «Ο Ερντογάν είναι ανάμεσα στους υποστηρικτές της Χαμάς και αναμφίβολα γνωρίζει από τρομοκρατία και σφαγές. Τον συμβουλεύω να μην μας κάνει μαθήματα ηθικής» είπε ο εκπρόσωπος του Τελ Αβίβ.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us



Στην αντιπαράθεση πήρε μέρος και ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Παράλληλα, η Τουρκία ζήτησε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας την Παρασκευή.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ απέλασε τον Τούρκο πρόξενο στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε καλώντας τον Νετανιάχου να... διαβάσει τις δέκα εντολές.

«Ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ενός κράτους απαρτχάιντ, το οποίο έχει καταλάβει τα εδάφη ενός ανυπεράσπιστου λαού εδώ και εξήντα χρόνια, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Έχει το αίμα των Παλαιστινίων στα χέρια του και δεν μπορεί να καλύψει τα εγκλήματά του επιτιθέμενος στην Τουρκία. Θες μαθήματα ανθρωπότητας; Διάβασε τις δέκα εντολές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Μαΐου 2018