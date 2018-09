Το πρώτο τάμπλετ που ξετυλίγεται σαν πάπυρος

Ερευνητές στη Βρετανία δημιούργησαν το MagicScroll, τον πρώτο υπολογιστή-ταμπλέτα με οθόνης αφής, που διπλώνει σαν ρολό, θυμίζοντας αρχαίο πάπυρο (εξ ου και το όνομά του). Η νέα εφεύρεση ωθεί ακόμη παρά πέρα τα όρια της τεχνολογίας εύκαμπτων συσκευών, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων.

Η συσκευή, δημιούργημα μηχανικών του Πανεπιστημίου Queen's, διαθέτει μια εύκαμπτη οθόνη 7,5 ιντσών με υψηλή ανάλυση 2Κ, η οποία μπορεί να τυλιχτεί και να ξετυλιχτεί γύρω από έναν κεντρικό κυλινδρικό άξονα, ο οποίος παράγεται μέσω τρισδιάστατου εκτυπωτή και περιέχει τον επεξεργαστή και τα άλλα εξαρτήματα του υπολογιστή.

Δύο περιστροφικοί κύλινδροι στα δύο άκρα του κεντρικού κυλίνδρου επιτρέπουν στον χρήστη να τυλίγει ή να ξετυλίγει την οθόνη αφής.

Χάρη στο ελαφρύ βάρος της, η συσκευή είναι πιο εύχρηστη από ένα παραδοσιακό τάμπλετ.

Όταν η οθόνη είναι τυλιγμένη στον κύλινδρο, το τάμπλετ χωράει μέσα σε μία τσέπη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως «έξυπνο» τηλέφωνο ή ως δείκτης (pointer).

Video of An iPad That Fits Your Pocket: Introducing a Roll-up Tablet With Flexible Screen Real Estate

«Εμπνευστήκαμε από τον σχεδιασμό των αρχαίων παπύρων, καθώς και των παλαιών συστημάτων αρχειοθέτησης με κάρτες τύπου "ρόλοντεξ"» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Ρόελ Βερτεγκάαλ, ειδικός σε θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπων-υπολογιστών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπίνων Πολυμέσων του βρετανικού πανεπιστημίου.

Το MagicScroll διαθέτει, επίσης, μία κάμερα που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το τάμπλετ (με τυλιγμένη την οθόνη) ως χειριστήριο ελέγχου μέσω χειρονομιών, όπως π.χ. το Wiimote της Nintendo. Ο επόμενος στόχος των ερευνητών, όπως ανέφεραν, είναι να σμικρύνουν τόσο τη συσκευή, ώστε να μην ξεπερνά το μέγεθος ενός στιλό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ