Πέθανε ο Μπαρτ Ρέινολντς

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε σήμερα (Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου του 2018) από τη ζωή, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Μπαρτ Ρέινολντς.

Ο Ρέινολντς ήταν υποψήφιος για Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου, με την ταινία «Boogie Nights» (1977).

Είχε γεννηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 1936 και είχε ξεκινήσει την καριέρα του με συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές κατά τη δεκαετία του 1960.

Είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχίες του αμερικανικού box office, όπως οι: The Longest Yard (1974), Smokey and the Bandit (1977), Semi-Tough (1977), Hooper (1978), Smokey and the Bandit II (1980), The Cannonball Run (1981), The Best Little Whorehouse in Texas (1982).

Τα τελευταία χρόνια ο Ρέινολντς υπέφερε από καρδιακά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε νοσοκομείο της Φλόριντα όπου νοσηλευόταν.