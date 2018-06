Πέθανε ο γορίλας φαινόμενο

Η Κόκο που εντυπωσίασε μαθαίνοντας τη νοηματική γλώσσα πέθανε σε ηλικία 46 ετών ενώ ήταν σε αιχμαλωσία στις ΗΠΑ. Ο διάσημος γορίλας με τους διάσημους φίλους, «πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της στο προστατευόμενο Ίδρυμα Gorilla» στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε το ίδιο το Ίδρυμα.

Η Κόκο από το ξεκίνημα της ζωής της άρχισε να διδάσκεται τη νοηματική από την ερευνήτρια και ψυχολόγο ζώων, Φρανσίν Πάτερσον. Φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του National Geographic ενώ πρωταγωνίστησε σε πολυάριθμα ντοκιμαντέρ.

Video of Update on Koko and her Kittens (2018)

Τη ζωή του γορίλα στιγμάτισε ένα γατάκι ονόματι All Ball που το «υιοθέτησε» και αργότερα η τρυφερή ιστορία τους έγινε παιδικό βιβλίο με τον τίτλο «Το γατάκι της Κόκο». Ο All Ball σκοτώθηκε παρασυρόμενο από αυτοκίνητο με την Κόκο να θρηνεί το χαμό του επί μήνες.

Ο γορίλας φαινόμενο κατάφερε να χτίσει μια αληθινή φιλία με τον διάσημο ηθοποιό Ρόμπιν Γουίλιαμς που ξεκίνησε το μακρινό 2001. Οι δύο τους κινηματογραφήθηκαν να γελούν και να αγκαλιάζονται.

Video of Koko's Tribute to Robin Williams

Η Κόκο συναντήθηκε και με το μπασίστα τον Red Hot Chill Peppers, Φλι και την ηθοποιό Μπέτι Γουάιτ.