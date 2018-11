Παγκόσμια κινητοποίηση απ' τους εργαζόμενους στη Google

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι της Google σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, της ανισότητας των φύλων και του ρατσισμού.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 11 το πρωί απ' το Τόκιο και ταυτόχρονα σε άλλες πόλεις.

Στο Δουβλίνο οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν μεγάφωνα για να απευθυνθούν στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και να εκφράσουν την υποστήριξή τους στα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης.



Niall Carson/PA via AP

Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω απ' τα γραφεία της εταιρείας στη Σιγκαπούρη, ενώ μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη.

The #googlewalkout in Zurich has impressive numbers! @googlewalkout pic.twitter.com/bgLHDLYfez

— Ted (@TedOnPrivacy) 1 Νοεμβρίου 2018