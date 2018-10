Ο θάνατος πάνω από την Ινδονησία

Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στην Ινδονησία, τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,5 βαθμών και το τσουνάμι, που ακολούθησε με κύματα έξι μέτρων, φέρνοντας ανυπολόγιστη καταστροφή.

Μέχρι τώρα ο επίσημος τραγικός απολογισμός ανέρχεται στα 844 θύματα, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί κι άλλο, καθώς μεγάλο μέρος της πληγείσας περιοχής δεν είναι ακόμη προσβάσιμο.

Οι περισσότερες σοροί έχουν βρεθεί στο Πάλου, μια περιοχή με 350.000 κατοίκους στις δυτικές ακτές του Σουλαουέζι, το οποίο κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 14 μέρες.

Αλλά οι διασώστες έφτασαν και επιχειρούν στο Ντονγκάλα δίνοντας κυριολεκτικά μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια. Για παράδειγμα στο ξενοδοχείο επιχειρούν να απεγκλωβίσουν 50 με 60 παγιδευμένους.

Scenes of utter carnage in Palu as so many families pick through shattered homes looking for loved ones. The town has taken a massive hit from the earthquake but the damage caused to seaside communities is just breathtaking. pic.twitter.com/InKtb1x3FY

— amanda hodge (@hodgeamanda) 1 Οκτωβρίου 2018