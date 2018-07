Ο Μαρκ Γκασόλ συμμετέχει σε επιχείριση διάσωσης προσφύγων στη Μεσόγειο

Προβληματισμός, οργή και ανικανότητα. Είναι απίστευτο το πόσοι ευάλωτοι άνθρωποι έχουν αφεθεί να πεθάνουν στη θάλασσα». Με αυτά τα λόγια ο διάσημος μπασκετμπολίστας Μαρκ Γκασόλ στέλνει μήνυμα συμπαράστασης προς τους πρόσφυγες που παλεύουν στη Μεσόγειο, όμως δεν σταματά εκεί, αλλά λαμβάνει ενεργά μέρος σε επιχείρηση διάσωσης.

Είναι από τους πιο διάσημους παίκτες, με λαμπρή καριέρα σε Ευρώπη και NBA κι όμως, παρά τη δόξα και τα χρήματα, ο Μαρκ Γκασόλ επέλεξε να βοηθήσει ενεργά στις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο.

Ο αστέρας των Memphis Grizzlies βρίσκεται σε αποστολή με την ομάδα «Proactiva Open Arms».

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μαρκ Γκασόλ διακρίνεται να βοηθά μια γυναίκα που βρίσκεται σε σωσίβια λέμβο και μαζί με άλλα μέλη της ομάδας διάσωσης την μεταφέρουν σε σωστικό σκάφος. Καλεί, μάλιστα, και τους συμπαίκτες του να λάβουν μέρος στην προσπάθεια αυτή.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

— Marc Gasol (@MarcGasol) 17 Ιουλίου 2018