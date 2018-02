Με υπογραφή Σπανούλη

Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός νίκησε με 80-70 τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, σε ματς για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Χάρη στη νίκη του αυτή, ο Ολυμπιακός αύξησε το ρεκόρ του σε 16-7 (νίκες - ήττες) και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στη διοργάνωση.

A season high from Kill Bill leads @olympiacosbc to the win. pic.twitter.com/wWRu96ex3X

Ο Σπανούλης (25 πόντοι, 9 ασίστ) ήταν καταλυτικός στην επικράτηση των γηπεδούχων, καθώς ήταν ψύχραιμος στα τελευταία λεπτά, όταν η Βαλένθια πλησίασε στον πόντο κι απείλησε να κλέψει τη νίκη.

What about that vision



Spanoulis to Papanikalaou for the spectacular alley-oop#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mqXpX2gbZd

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018