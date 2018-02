Ένα ρωσικό αεροσκάφος Sukhoi-25 καταρρίφθηκε σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, κοντά στο Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία. Ο πιλότος πρόλαβε και εκτοξεύτηκε πριν από τη συντριβή σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Ρωσικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε το γεγονός και ανακοίνωσε πως ο πιλότος είναι νεκρός.

Η περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος ελέγχεται από μια τζιχαντιστική οργάνωση όπου επικρατεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, όπως και άλλες ομάδες ανταρτών.

UPDATE — Russian plane shot down by Syrian opposition fighters over Syria's northwest Idlib province, badly injured pilot taken captive https://t.co/O7ryj2LuYS pic.twitter.com/zGGfZBAyHw

— DAILY SABAH (@DailySabah) 3 Φεβρουαρίου 2018