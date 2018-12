Κάνε ένα τάμα στην Παναγιά μέσω... Ιντερνετ

Θες να ανάψεις ένα κεράκι στη μνήμη του παππού σου και δεν προκάμεις; Θες να κάνεις ένα τάμα στον Αγιο Φανούριο για να σου φανερώσει τον γαμπρό αλλά πέφτει μακριά η Τήνος;

Θες να ανάψεις μια λαμπάδα ίσαμε το μπόι του αφεντικού σου μπας και σου δώσει τα δεδουλευμένα του τελευταίου τριμήνου, αλλά πού να βρίσκεις πρόσφορο;

Ενώ οι Αγιοι πατέρες διασταυρώνουν τις πατερίτσες τους για την εκκλησιαστική περιουσία, μια... ιερή -αν και μη ευλογημένη επισήμως- start up έχει ξεκινήσει το αβέβαιο ταξίδι της στο διαδίκτυο. Ακριβώς πριν από μία εβδομάδα η ιστοσελίδα do my tama βγήκε στον αέρα για να φέρει άλλον αέρα στα τάματα, τα μνημόσυνα, τις αρτοκλασίες και τα τρισάγια.

Τώρα πια δεν χρειάζεται να ανεβαίνεις γονατιστός την ανηφοριά μέχρι την Παναγιά της Τήνου (και να λιώνεις και τα γονατάκια σου), με ένα κλικ κάνεις το τάμα σου και όλα τα άλλα είναι στα χέρια του Κυρίου.

Online προσευχές

Πριν από τρία χρόνια ήταν η Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος που άνοιξε την ψηφιακή εποχή για τους πιστούς, τους οποίους καλούσε να στέλνουν online τις προσευχές τους!

Οι ιερείς τυπώνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα και μνημονεύουν στη συνέχεια τα ονόματα στις ενορίες τους.

Οπως εξηγούσε τότε ο μητροπολίτης στην εφημερίδα «Ελευθερία», η επαφή μέσω μέιλ με τον Υψιστο άνοιξε νέους ορίζοντες στο ποίμνιο: «Οι νέοι συνήθιζαν να μου λένε, “πάτερ, προσευχήσου για εμένα”, δεν γνώριζαν για τη μνημόνευση των ονομάτων υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως», αναφέρει ο μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. «Γι’ αυτό με λειτουργική ευλάβεια δημιουργήσαμε τη συγκεκριμένη φόρμα για όλους τους νέους που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία».

Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως τα ετήσια έσοδα μόνο του Πανελλήνιου Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου ξεπερνούν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ για να καταλάβει πόσο μεγάλη αγορά είναι τα τάματα (και τα θαύματα).

Μετά τα νεκροταφεία, όπου ιδιώτες αναλαμβάνουν να ανάβουν τα καντήλια στα μνήματα, τώρα η ιδιωτική πρωτοβουλία μπαίνει και στα τάματα...

Με ένα κλικ επιλέγεις το μοναστήρι. Με ένα δεύτερο, το τάμα σου. Με ένα τρίτο στέλνεις τα ονόματα όσων θες να μνημονευθούν.

Το online τάμα έχει όλες τις hipe μονές: και Παναγία της Τήνου και Αγιο Ιωαννη Ρώσο και Αγιο Ιωάννη Θεολόγο και Αγιο Νεκτάριο. Και κάθε είδους προσφορά προς τα θεία: από απλή μνημόνευση μέχρι πρόσφορο και τάμα από κάθε είδους υλικό.

Μπορείτε επίσης να διαλέξετε Θεία Λειτουργία σε Εξωκλήσι, Αγιογράφηση Ιερού Ναού, Αγορά Εικόνας, Επιμνημόσυνη Δέηση-Θρησκευτικό Μνημόσυνο.

Η ιστοσελίδα προσφέρει και πιο προχωρημένα προϊόντα: θεία λειτουργία Κυριακής online αλλά και αρτοκλασία την ημέρα της ονομαστικής σας γιορτής. Και για τους πολύ μερακλήδες, τρισάγιο στον τάφο του νεκρού ή επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία.

Ολα αυτά με τις φωτογραφίες τους και τα βίντεό τους -να έχετε να βλέπετε το μνημόσυνο της γιαγιάς τις κρύες νύχτες του χειμώνα, όταν τελειώσετε με το Casa de papel. Εύκολα, γρήγορα κι απλά- εντάξει, και κάπως τσουχτερά.

Η απλή μνημόνευση στις προσευχές κάποιου ιερέα προσφέρεται δωρεάν, αν όμως δεν θέλετε να μπερδέψει η Θεία Πρόνοια τον δικό σας «Νικόλαο» με εκείνον δυο στενά παρακάτω, μπορείτε να στείλετε και φωτογραφία του. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος ανεβαίνει στα 40 ευρώ. Αν θέλετε λαμπαδίτσα, με μνημόνευση από το βασικό πακέτο και φωτογραφία, πάμε στα 100 ευρώ.

Στο πρόσφορο τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν: 120 ευρώ αν σας το στείλουν φωτογραφημένο κι ευλογημένο, 170 αν έρθει σε βίντεο. Τα παραδοσιακά τάματα -τα χάλκινα ταμπελάκια με τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια και τα στρουμπουλά μωρά- είναι για τους αληθινούς ρέκτες της ορθοδοξίας: 170 ευρώ με φωτογραφία και 200 με βίντεο (συμπεριλαμβάνονται όμως και μνημόνευση και λαμπάδα και πρόσφορο).

Στη Χοζοβιώτισσα

Οπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα που τρέχει τα τάματα αποτελείται από 70 άτομα. Κι αυτή είναι η ιδέα πίσω από το λόγκο do my tama: «Η αγάπη και η ελπίδα είναι οι βασικές αξίες που κρατούν τη φλόγα της Ορθοδοξίας αναμμένη. Η ομάδα του Do My Tama ζει και εργάζεται με πρωταρχικό στόχο να μη σβήσει ποτέ η φλόγα αυτή. Η φλόγα από το δικό σου κερί».

Κι αν το δικό μου κερί δεν είναι στη λίστα με τα προσφερόμενα; Είναι, ας πούμε, λίγο πιο μακριά, σαν τη Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό; «Βεβαίως και θα πάμε και στην Αμοργό και στη Δονούσα και όπου θέλει η ψυχή σας».

Η νεαρή Μαρία Ψυρίδη που απαντά στο τηλέφωνο είναι η δημιουργός της σελίδας. «Δουλεύουμε για όλους εσάς που είστε μακριά».

Κι εν προκειμένω, τι θα γίνει με την Αμοργό; «Θα ψάξουμε αν έχουμε ανθρώπους μας στο νησί, αν όχι, θα στείλουμε από την Αθήνα» - φυσικά, όλα τους τα έξοδα δικά μου: και τα εισιτήρια και η διαμονή και το φαγητό.

«Μα πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να ανάψουν μια λαμπάδα;», ρωτάω αφελώς. «Ενας που θα την ανάψει κι άλλος ένας να βιντεοσκοπήσει, να έχετε να βλέπετε την τελετή», με αποστομώνει η κυρία Ψυρίδη.

«Κάπως ακριβά δεν είναι 100 ευρώ για μια λαμπαδίτσα;», τολμώ να ψελλίσω. «Ε, όχι κι ακριβά, συμπεριλαμβάνεται και η μνημόνευση με φωτογραφία. Τώρα, τι να σας πω... υπάρχει και η δωρεάν μνημόνευση, χωρίς φωτογραφία ωστόσο... Καταλαβαίνετε».

Πώς δεν καταλαβαίνω, να πάει η δέηση στα κουτουρού σε όποιον Αντώνιο να ’ναι και ουχί τον δικό μου μπαμπά; Παίζουμε με αυτά;

Βεβαίως, επειδή η εταιρεία μόλις ξεκίνησε κι ακόμα δεν έχει αρχίσει τις ειδικές αποστολές σαν τη δική μου, η κυρία Ψυρίδη μού ζητάει να στείλω με μέιλ το αίτημα.

«Θα κοστολογήσουμε και θα σας πούμε ακριβώς. Θα σας δώσουμε τον αριθμό λογαριασμού του ιερού ναού και τον δικό μας κι αν θέλετε να κάνετε και μια καλή πράξη ακόμα, σας στέλνουμε και τον αριθμό λογαριασμού μιας ΜΚΟ να βάλετε κι εκεί κάποια χρήματα».