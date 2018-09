Η Λιόν τιμωρεί ναζιστή οπαδό της

Η τηλεοπτική κάμερα που κατέγραφε τους πανηγυρισμούς των οπαδών της Λιόν για τη νίκη στο Μάντσεστερ συνέλαβε έναν οπαδό που φαίνεται να χαιρετά με το δεξί χέρι υψωμένο, σαν τους ναζί.

Κατ’ αρχάς, η αστυνομία του Μάντσεστερ έχει ξεκινήσει μία –τυπική περισσότερο– έρευνα, αλλά η ουσία κρύβεται σε μια επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της Λιόν.

Εκεί αναφέρεται πως ξεκίνησε η προσπάθεια εντοπισμού του (δεν είναι και δύσκολο...) και πως σκοπεύει να τιμωρήσει τον οπαδό με διά βίου αποκλεισμό από το γήπεδο. Σωστοί...

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny

— (@DrCugat) 19 Σεπτεμβρίου 2018