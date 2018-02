Η ημέρα των... All Star

Θέαμα και ένα συναρπαστικό φινάλε επεφύλασσε το φετινό All Star Game με τη συμμετοχή των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ. Στους διακριθέντες και ο... δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο που σε 26 λεπτά συμμετοχής είχε 16 πόντους (6/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

What an ending!



DEFENSE AT THE #NBAALLSTAR GAME. WHO WOULDDA THOUGHT?!



Team LeBron: 148

Team Stephen: 145 pic.twitter.com/qbQBBp5w3h

— Tailgate Sports (@_TailgateSports) 19 Φεβρουαρίου 2018