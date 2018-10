Η δολοφονία του Παύλου σε 43΄

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου, οι δραματικές στιγμές εκείνης της νύχτας ζωντάνεψαν λεπτό προς λεπτό σε ένα βίντεο που για πρώτη φορά συνδύασε τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, τα σήματα των αστυνομικών προς το κέντρο, τις κλήσεις προς το κέντρο του ΕΚΑΒ και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Μετά από αίτημα της οικογένειας Φύσσα το 2017, η διεπιστημονική ομάδα του εξειδικευμένου ερευνητικού κέντρου Forensic Architecture, που μελετά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς, αξιοποίησε το υλικό που ήδη υπήρχε στη δικογραφία και μέχρι τώρα δεν είχε αναλυθεί επαρκώς.

Το βίντεο διαρκεί 43 λεπτά και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο δικαστήριο παρά την ένσταση της υπεράσπισης, να μη συμπεριληφθεί στα αναγνωστέα έγγραφα, την οποία απέρριψε η έδρα.

Οπως σημείωσε εκ μέρους του ερευνητικού κέντρου ο Στέφανος Λεβίδης, στο βίντεο καταγράφεται η συντεταγμένη άφιξη του τάγματος εφόδου από την κατεύθυνση της λεωφόρου Σαλαμίνος που οδηγεί στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α. στη Νίκαια και εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ολιγωρία των αστυνομικών.

Επιτακτικό μήνυμα

Το υλικό καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί τυχαίας συμπλοκής και αναδεικνύει τον οργανωμένο χαρακτήρα της επίθεσης, υπογράμμισε η Ελευθερία Τομπατζόγλου, εκ των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα.

«Σε λιγότερο από 20 λεπτά η Χ.Α. κινητοποίησε το μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου της Νίκαιας», είπε η δικηγόρος και αναφέρθηκε διεξοδικά στις κλήσεις μεταξύ των χρυσαυγιτών από τη στιγμή που η παρέα του Παύλου έφτασε στο «Κοράλλι».

Τα τηλεφωνήματα ξεκινούσαν από τον ιεραρχικά κατώτερο και έφταναν μέχρι τον περιφερειάρχη Λαγό.

Αμέσως μετά συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης έλαβαν το επιτακτικό μήνυμα: «Ολοι τώρα Τοπική. Οσοι είστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα».

«Οσοι έλαβαν το μήνυμα γνώριζαν ότι πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες είχαν εκπαιδευτεί», τόνισε η Ελ. Τομπατζόγλου και σημείωσε ότι οι κλήσεις «αραιώνουν» όταν είναι σε εξέλιξη το κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το συγκροτημένο πλέον τάγμα εφόδου και «σιωπούν» τα λεπτά που πραγματοποιείται η δολοφονία.

Η ταχύτητα με την οποία ενεργοποιήθηκε ο εγκληματικός μηχανισμός της οργάνωσης εξηγείται από τη δομή της, συνέχισε η δικηγόρος και επισήμανε ότι ο Παύλος ήταν στοχοποιημένος, γεγονός που προκύπτει και από το ότι οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες μιλώντας μεταξύ τους ομολογούν ότι τον ήξεραν.

Για την αδράνεια των αστυνομικών μίλησε η Χρύσα Παπαδοπούλου, επίσης δικηγόρος της οικογένειας, και έθεσε τα εξής ερωτήματα: γιατί οι αστυνομικοί δεν συνέλαβαν και άλλους χρυσαυγίτες εκτός από τον Ρουπακιά, γιατί δεν απέτρεψαν τη δολοφονία αν και έφτασαν έγκαιρα στο σημείο και ήταν παρόντες την ώρα της επίθεσης και της δολοφονίας;

Σύμφωνα με τη κ. Παπαδοπούλου, η ανοχή των αστυνομικών στη δράση των χρυσαυγιτών ενίσχυσε το αίσθημα ασυλίας τους· «γι’ αυτό και αισθάνονται άνετα να επιτεθούν μπροστά στην αστυνομία, γι’ αυτό και ο Ρουπακιάς λέει “είμαι δικός σας” στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν».

Στην αποτυχημένη επιχείρηση συγκάλυψης της δολοφονίας από την ηγεσία της Χ.Α. αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Γιάννης Μπασκάκης, σημειώνοντας την «εξαιρετικά αποκαλυπτική διαδοχή των κλήσεων μετά το έγκλημα που αποτυπώνει πολύ καθαρά την απόλυτη τήρηση της ιεραρχίας με βάση την οποία λειτουργεί η Χ.Α. και συνδέει ευθέως τον Ρουπακιά με τον Μιχαλολιάκο».

Το ψέμα του Αρχηγού

Υλικό από κάμερες, καταθέσεις και ηχητικά αρχεία συνδυάστηκε και προέκυψε η ακριβής θέση των εμπλεκόμενων προσώπων |

Ο Γ. Μπασκάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο «χοντροκομμένο», όπως το χαρακτήρισε, ψέμα του Αρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης που στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι έμαθε για τη δολοφονία την επόμενη μέρα.

«Το αρχικό ψέμα του Μιχαλολιάκου προδίδει και την ενοχή του. Αλλωστε και ο ίδιος ο Λαγός έχει παραδεχτεί ότι ενημερώθηκε από τον Πατέλη για τη δολοφονία και άρα, όταν μιλούσε με τον Μιχαλολιάκο, ήξερε», είπε ο δημοσιογράφος που τα τελευταία χρόνια ερευνά την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης, για την οποία κλήθηκε και κατέθεσε στη δίκη της Χ.Α.

Αναφερόμενος στο τάγμα εφόδου της Νίκαιας, ο Γ. Μπασκάκης είπε ότι «είναι η καρδιά της Χ.Α., το τάγμα-μοντέλο στο οποίο έπρεπε να μοιάσουν και τα υπόλοιπα» και απαρίθμησε δηλώσεις ηγετικών στελεχών που εξυμνούσαν τη δράση του.

Χαρακτηριστική ήταν, τέλος, η τοποθέτηση του δημοσιογράφου για την κλιμάκωση των επιθέσεων της Χ.Α. τον Σεπτέμβριο του 2013: «Εκείνο τον Σεπτέμβρη η οργάνωση είχε αποθρασυνθεί πλήρως και ζούσε μέρες εθνικοσοσιαλιστικού παροξυσμού, νόμιζε ότι ήδη όδευε προς την εγκαθίδρυση του ναζιστικού καθεστώτος που ονειρεύεται».