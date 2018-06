Η Δανία κερδισμένη... της ισοπαλίας

Η Δανία είναι η ουσιαστική κερδισμένη από την ισοπαλία με 1-1 με την Αυστραλία στο ματς που έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, για τον τρίτο όμιλο.

Οι Αυστραλοί παρουσίασαν μεν πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στη Γαλλία, αντέδρασαν πάλι όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έφτασαν πιο κοντά στο 2-1, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έτσι ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, οι ελπίδες τους είναι ελάχιστες.

A first point of the 2018 #WorldCup for the @Socceroos, while @dbulandshold maintain their unbeaten run in Group C...#DENAUS pic.twitter.com/iVhv0ok4aS

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 21 Ιουνίου 2018