Για επίθεση κατά Ισραηλινών στρατιωτών κατηγορείται η 16χρονη Άχεντ

Ισραηλινό στρατιωτικό δικαστήριο παρέτεινε για πέντε ημέρες την κράτηση μίας έφηβης από την Παλαιστίνη, η οποία έχει μετατραπεί σε «εθνική ηρωίδα» έπειτα από τις κλωτσιές και τα χαστούκια που κατάφερε σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η 16χρονη Άχεντ Ταμίμι από τη Δυτική Όχθη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από Ισραηλινούς και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση κατά στρατιωτών.

Video of Future of Jerusalem: Ahed becomes symbol of Palesnian resistance

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η έφηβη Παλαιστίνια είχε κλωτσήσει και χαστουκίσει Ισραηλινούς στρατιώτες έξω από το σπίτι της οικογένειάς της, με τις εν λόγω σκηνές να καταγράφονται σε βίντεο που ήδη έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ενέργειά της αυτή έχει κάνει τους Παλαιστινίους να μιλούν για την αντίσταση της νέας γενιάς απέναντι στην ισραηλινή κατοχή.

Σημειώνεται ότι οι δύο στρατιώτες έδειξαν αυτοσυγκράτηση και δεν ανταπέδωσαν τα χτυπήματα που δέχθηκαν. Ωστόσο, αυτή η αυτοσυγκράτηση προκάλεσε σάλο, με ορισμένους Ισραηλινούς να υποστηρίζουν ότι ο στρατός τους «ταπεινώθηκε» εξαιτίας αυτού του γεγονότος.