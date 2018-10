Φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με τουλάχιστον 10 νεκρούς έως τώρα στην Ιταλία και σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε Γαλλία, Ισπανία και Τσεχία, που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, πλήττει από χθες αρκετές περιοχές στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η Ιταλία, όπου εκτός από τα πέντε θύματα που καταγράφηκαν χθες, Δευτέρα, ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα στη Βενετία (βορειοανατολικά) από πτώση δένδρου, καθώς και ένας πυροσβέστης στον Άνω Αδίγη (βόρεια).

Επίσης ένας άνδρας αγνοείται στα ανοικτά της Καλαβρίας, καθώς το ιστιοφόρο του βρέθηκε χθες Δευτέρα πάνω στα βράχια.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 170 τουρίστες και εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία είναι αποκλεισμένοι στο πέρασμα του Στέλβιο (βόρεια Ιταλία), στα σύνορα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελβετία, σε ύψος άνω των 2.700 μέτρων, εξαιτίας ισχυρών χιονοπτώσεων.

Στο Φρίουλι (βορειοανατολικά) 23.000 άνθρωποι είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και πολλοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδεύονται από ανέμους ταχύτητας που φθάνει τα 180 χλμ/ώρα σε ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη Γένοβα, το αεροδρόμιο επρόκειτο να παραμείνει σήμερα κλειστό μέχρι τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), καθώς η πίστα του ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών από τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους. Επίσης κλειστά έμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γένοβα, στη Ρώμη και σε πολλούς άλλους δήμους της Ιταλίας, ενώ χθες πλημμύρισε η πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Από την κακοκαιρία επλήγησαν και οι γειτονικές χώρες.

Στη Γαλλία, το χιόνι που έπεσε στο κέντρο της χώρας παγίδευσε πάνω από 2.000 οχήματα στην Κεντρική Οροσειρά ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση 195.000 νοικοκυριών.

Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε τη νύχτα τη νότια και κεντρική Γαλλία και σε κάποιες πόλεις και χωριά της περιοχής το χιόνι που έπεσε έφθασε τους 40 πόντους προκαλώντας χάος στους δρόμους και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε σχεδόν 200.000 σπίτια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Aerial view shows trucks blocked in the snow on the RN 88 today near Firminy, in the Loire department of central eastern France. Jo pic.twitter.com/1O2YthAdA3

— BBC Weather (@bbcweather) 30 Οκτωβρίου 2018