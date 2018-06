Εκπληκτική Νιγηρία, ελπίζει η Αργεντινή

Οι «Σούπερ Αετοί» της Νιγηρίας απέδειξαν στη «Βόλγκρογκραντ Αρένα» πως δεν είναι τυχαία στα γήπεδα της Ρωσίας, με τη νίκη 2-0 επί της Ισλανδίας έπειτα από εκπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Αχμέντ Μούσα να γίνεται ήρωας, αφού πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ.

