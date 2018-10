Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι για τη στάση ΜΜΕ στην υπόθεση Ζακ

Διακόσιοι σαράντα δημοσιογράφοι και φωτογράφοι απευθύνουν έκκληση τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίσουν την υπόθεση με το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου «εμπνεόμενοι από τις αρχές της δεοντολογίας, με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού και εξετάζοντας πάντα προσεκτικά και με πνεύμα αμφιβολίας τις “πληροφορίες” που διαρρέουν από τις αρχές».

Οι υπογράφοντες εκφράζουν την ανησυχία και τον αποτροπιασμό τους για τα φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού, που εμφανίζονται στα βίντεο, στον δημόσιο λόγο και στην αναπαραγωγή του σε μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αποτροπιασμό παρακολουθούμε, όπως και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως αναφορικά με το λιντσάρισμα μέχρι θανάτου του gay ακτιβιστή και δημοσιογράφου Ζακ Κωστόπουλου. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού, που εμφανίζονται τόσο στα βίντεο που κυκλοφορούν από το συμβάν όσο και στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, ως δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην παρακολούθηση και την παρατήρηση. Εκφέρουμε δημόσιο λόγο και κάποιοι από εμάς καλύπτουμε το θέμα για τα Μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Ο αποτροπιασμός μας επομένως πολλαπλασιάζεται διαπιστώνοντας ότι μεγάλη μερίδα ΜΜΕ αναπαράγει και συμβάλλει σε αυτό τον κανιβαλισμό, υιοθετώντας άκριτα τις διάφορες εκδοχές και «διαρροές» της αστυνομίας, η οποία συμβαίνει να ελέγχεται για τη στάση της σε αυτή την υπόθεση.

Η δημοσιογραφία από θέση αρχής πρέπει να βρίσκεται απέναντι στην εξουσία και στο πλευρό των αδύναμων και των θυμάτων. Πόσο μάλλον που εν προκειμένω το θύμα ήταν και συνάδελφός μας. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, το να λειτουργούμε ως κομιστές των αστυνομικών σεναρίων και να επαναλαμβάνουμε αστήρικτους χαρακτηρισμούς απέναντι σε έναν νεκρό («επίδοξος ληστής», «βρισκόταν σε κατάσταση επιθετικού αμόκ» κ.ά) αποτελεί απόλυτη αντιστροφή του ρόλου μας, ειδικά καθώς κάθε μέρα που περνά βγαίνουν νέα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τις αντιφάσεις των αστυνομικών εκδοχών, την επιλεκτικότητα των στοιχείων που προβάλλει η αστυνομία και δημιουργούν ερωτήματα για τις σκοπιμότητες που υποκρύπτουν οι «διαρροές» της.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να καλύψουν αυτήν τη μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος υπόθεση εμπνεόμενοι από τις αρχές της δεοντολογίας, με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού και εξετάζοντας πάντα προσεκτικά και με πνεύμα αμφιβολίας τις «πληροφορίες» που διαρρέουν από τις αρχές. Καλούμε επίσης τους εργοδότες και τους διευθυντές των Μέσων να μην πιέζουν τους συναδέλφους μας για το αντίθετο.

Τέλος, καλούμε το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ να πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάλυψη της υπόθεσης γίνεται με τρόπο που θα προστατεύει την αξιοπρέπεια της δουλειάς μας.

Η δημοσίευση εξακολουθεί να είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.

