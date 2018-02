«Διασφαλίστηκε ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα είναι σύννομη»

Τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των όρων δόμησης τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ανέγερση του mall.

Η «Εφ.Συν.» έθεσε στο υπουργείο 11 καίρια ερωτήματα σχετικά με την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Academy Gardens από την εταιρεία Artume (συμφερόντων του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου BlackRock).

Ζητήσαμε από το υπουργείο να ανοίξει τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες που παραμένουν ώς την εκκίνηση του έργου, την τήρηση της νομιμότητας από την πλευρά της εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο, τις συνέπειες της λειτουργίας του mall τόσο σε χωροταξικό όσο και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τις τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της εταιρείας, τις αντιδράσεις που υπάρχουν ενάντια στην κατασκευή του και την αλλαγή της στάσης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ως αντιπολίτευση εναντιωνόταν στην ανέγερσή του.

1. Ισχύει ότι για να ξεκινήσει η κατασκευή του Academy Gardens και να είναι σε θέση η εταιρεία Artume να εκκινήσει τη διαδικασία της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται η υπογραφή ενός ακόμη προεδρικού διατάγματος που αφορά τον προσδιορισμό του οικοπέδου επί του πεδίου όπου θα αναπτυχθεί το έργο;

Η εκκρεμότητα που παραμένει αφορά την τροποποίηση της Ρυμοτομικής Γραμμής, λόγω άρσης της απαλλοτρίωσης του 1972. Το αρχικό σχέδιο αφορούσε τη διαπλάτυνση της κοίτης του Κηφισού, αλλά τελικά κατασκευάστηκαν οι γέφυρες. Τις προηγούμενες δεκαετίες θα έπρεπε να έχει γίνει η τροποποίηση, αλλά αυτή δεν συνέβη.

Δεδομένου του χαρακτήρα του ζητήματος, το ΣτΕ έχει σύμφωνη γνώμη, οπότε απλά αναμένεται η τυπική ολοκλήρωση της τροποποίησης.

2. Είναι η ανέγερση του mall σύμφωνη με τις επιταγές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 2020 για τη συγκεκριμένη χρήση; (Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη με την εταιρεία αναφέρει ότι το έργο θα ενταχθεί στις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού για ανάπλαση της περιοχής. Εντούτοις, στο Ρυθμιστικό γίνεται λόγος για «μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση...», κάτι που δεν έχει γίνει ούτε έχει εξαγγελθεί). Επίσης, είναι η ανέγερσή του σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του ίδιου νόμου για την περιοχή ΒΙΟΠΑ Ακαδημία Πλάτωνος;

Ο Ν. 4277/2014 (αφορά το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής) στο άρθρο 15 αναφέρεται στην «Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών».

Η παράγραφος 4 προβλέπει τη «χωροθέτηση πολιτιστικών χρήσεων και υποδομών» και συγκεκριμένα: «Συμπληρώνεται η πολιτιστική υποδομή με νέες εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V, για την ανάδειξη της Αθήνας-Αττικής ως πολιτιστικής μητρόπολης. Νέες μόνιμες εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε περιοχές συνδεδεμένες με τους πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη με ιδιαίτερα ιστορικά, μορφολογικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, κατανέμονται δε σε όλες τις Χωρικές Ενότητες και συναρτώνται με τις διαδρομές πολιτισμικής διαχρονικότητας».

Το δε Παράρτημα V αναφέρει ότι «προωθείται ο επανακαθορισμός χρήσεων γης στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να ανασχεθεί το φαινόμενο της υποβάθμισης των περιοχών και της απομάκρυνσης των κατοίκων από το ιστορικό κέντρο». Οι προβλέψεις αυτές υιοθετήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Καθώς η εταιρεία διακηρύσσει μέσω δημοσιευμάτων ότι θα ξεκινήσει σύντομα το έργο, θα τηρηθεί για το mall η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την υποβολή ΜΠΕ; Γνωρίζει το υπουργείο για τα ζητήματα με τα ρέματα που διατρέχουν το οικόπεδο και την άμεση περιοχή;

Η εταιρεία έχει λάβει ΜΠΕ στο παρελθόν, όταν ο σχεδιασμός ήταν δυσμενέστερος. Τώρα θα υποβάλει νέα ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωματώνοντας όσα συμφωνήθηκαν.

4. Γνωρίζετε ότι τη διασύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο τη ζητούσε η εταιρεία, που, μάλιστα, πρότεινε στο ΚΑΣ να της δώσει αρχαιότητες για να τις τοποθετήσει στο mall;

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση – ενδεχομένως το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί στο υπουργείο Πολιτισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό σχετικά με την εκχώρηση άδειας μετακίνησης και φύλαξης αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, κάτι τέτοιο ακούγεται μάλλον υπερβολικό.

Το βιομηχανικό συγκρότημα της Κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη κατεδαφίστηκε το 2011 με φαστ-τρακ διαδικασίες, παρά τις εκκλήσεις φορέων να χαρακτηριστεί διατηρητέο. |

5. Θα υιοθετήσουν τα συναρμόδια υπουργεία τη σειρά κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που απαιτεί η κατασκευή του εμπορικού κέντρου Academy Gardens στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισού-Λένορμαν, όπως προτείνει μελέτη του Athens University of Economics and Business και της Business and Project Μanagement S.A. (Ιούνιος 2010) για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή; Αν ναι, ποιος θα αναλάβει τη δαπάνη;

Η εταιρεία έχει καταθέσει στο παρελθόν κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Εργων Οδοποιίας, αλλά ακόμα βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την εταιρεία θα κατατεθούν τροποποιημένες μελέτες, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον αυτές εγκριθούν, η εταιρεία θα πρέπει στη συνέχεια να χρηματοδοτήσει τις όποιες εργασίες προβλέπονται.

6. Τι διασφαλίζει την τήρηση του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και την εταιρεία Artume, όταν δεν πρόκειται για δεσμευτική συμφωνία;

Οπως ορθώς αναφέρετε, το κείμενο φέρει υπογραφές που προφανώς αποτελούν δέσμευση των δύο πλευρών για την πραγματοποίηση των συμφωνηθέντων.

Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της θα είναι το αντικείμενο της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί από τα δύο μέρη.

Είναι προφανές ότι η μη συμμόρφωση της μιας πλευράς αποδεσμεύει πλήρως και την άλλη. Οταν, δε, πρόκειται για το Δημόσιο, είναι σαφές ότι υπάρχουν τα διαθέσιμα «εργαλεία» διεκδίκησης της υλοποίησης της συμφωνίας.

7. Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ήταν κάθετα αντίθετος στην κατασκευή του mall, κάτι που είχε καταθέσει και με σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, τι ήταν αυτό που άλλαξε ώστε τελικά σήμερα να δίνεται το πράσινο φως για την ανέγερσή του;

Οπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει η πιστή τήρηση της νομιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε διάλογος με την εταιρεία, που κατέληξε σε τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου.

Παράλληλα, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και υπουργείο Πολιτισμού κατέληξαν σε συγκεκριμένες αποφάσεις στις οποίες στηρίχθηκε το προεδρικό διάταγμα που περιγράφει τους όρους δόμησης των τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή της λεωφόρου Κηφισού και της Λένορμαν.

Διασφαλίστηκε έτσι ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα είναι σύννομη και θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

8. Δεδομένων δημοσιευμάτων βάσει των οποίων υπάρχει διαπιστωμένη δραστηριότητα του επενδυτή στον τομέα της «διπλής μη φορολόγησης», σύμφωνα με τα LuxLeaks, έχουν ελεγχθεί οι φορολογικές εκκρεμότητες της εταιρείας προς το ελληνικό Δημόσιο κι αν ναι, τι έχει προκύψει από αυτούς τους ελέγχους;

Οι όποιες φορολογικές εκκρεμότητες μιας εταιρείας δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη δόμηση, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή του περιβάλλοντος, αλλά του υπουργείου Οικονομικών και, εφόσον συντρέχει λόγος, της Δικαιοσύνης. Στον βαθμό που σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία βρεθεί έκθετη, προφανώς και θα υπάρξουν οι συνέπειες του νόμου.

9. Πώς προτίθεται το υπουργείο να υπερκεράσει το αρνητικό για την κατασκευή του mall πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου, της Ενωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Περιστερίου και τις αντιδράσεις φορέων και κατοίκων της περιοχής;

Πάγια πολιτική της κυβέρνησης είναι η εξάντληση κάθε περιθωρίου διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα υπάρξουν συναντήσεις, όπου θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την επένδυση, τα αντισταθμιστικά οφέλη που έχουν εξασφαλιστεί και θα απαντηθούν τα όποια ερωτήματα έχουν προκύψει. Ηδη έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον δήμαρχο Περιστερίου.

10. Είναι σε γνώση του υπουργείου οι επιπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα του Περιστερίου και των όμορων περιοχών και συγκεκριμένα πόσα θα κλείσουν και πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν, καθώς έρευνα των εμπορικών συλλόγων το 2012 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του mall θα οδηγήσει σε απώλεια 6.000 χιλιάδων θέσεων εργασίας από τις τοπικές αγορές;

Δεν γνωρίζουμε κάποια τέτοια έρευνα.

11. Με ποιους τρόπους η Artume θα δεσμεύσει τις εμπορικές επιχειρήσεις στις οποίες θα ενοικιάσει χώρους για να κάνουν προσλήψεις κατοίκων από τις περιοχές που επιβαρύνει το mall, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία.