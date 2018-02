Δεν έφτανε ο Καλάθης

Παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Καλάθη, ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 95-74 στη Βαμβέργη από την Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ρεκόρ των «πρασίνων» διαμορφώθηκε σε 13-8 (νίκες - ήττες) έναντι 8-13 του σημερινού του αντιπάλου.

.@Rated_Aug dropped 26 points to help guide @BroseBamberg to success over @paobcgr. pic.twitter.com/7qtrE6qtkL

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Φεβρουαρίου 2018