Ανάσα στο Μόναχο

Επιστροφή στις νίκης για τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας στη Γερμανία με 72-62.

Σπανούλης και Στρέλνιεκς οδήγησαν τους Πειραιώτες που βελτίωσαν σε 4-4 το ρεκόρ τους. Στους πρωταγωνιστές και ο Ζακ ΛεΝτέι με νταμπλ νταμπλ (12 πόντους και 12 ριμπάουντ).

Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα με τους παίκτες του Μπλατ να είναι συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του παρκέ γεγονός που βοήθησε στην τελική επικράτηση.

You know you are having a good season when you hit your first career three-point shot!@NMilutinov is now 50% from deep in his EuroLeague career....#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/czQLWEjMh5

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Νοεμβρίου 2018