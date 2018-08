Αλληλοκαρφώματα

Βγήκαν τα μαχαίρια ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο Μάικλ Κόεν, ο οποίος χθες βράδυ ομολόγησε την ενοχή του για οκτώ κατηγορίες της φορολογικής απάτης, της τραπεζικής απάτης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Το άλλοτε «πτιμπουλ» του Τραμπ, όπως τον αποκαλούσαν, παραδέχθηκε ότι κατέβαλε 130.000 και 150.000 δολάρια σε δύο γυναίκες για να μην αποκαλύψουν ότι είχαν σεξουαλικές συνευρέσεις με «ένα υποψήφιο για ομοσπονδιακό αξίωμα», και αυτό «κατ' απαίτηση του υποψήφιου». Στόχος να αγοράσουν τη σιωπή τους για να αποφευχθεί το σκάνδαλο, το οποίο θα «έπληττε τον υποψήφιο», όπως υποστήριξε φωτογραφίζοντας τον Τραμπ, αφού δεν τον κατονόμασε. Ο δικηγόρος του, όμως, ο Λάνι Ντέιβις, κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο ότι εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς έχει υποστηρίξει ότι ο Κόεν της κατέβαλε 130.000 δολάρια για να εξαγοράσει τη σιωπή της για μια σεξουαλική συνεύρεσή της με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντέιβις πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Κόεν έχει πληροφορίες που θα ενδιέφεραν τον Ρόμπερτ Μιούλερ, τον ειδικό εισαγγελέα που εξετάζει την υπόθεση ανάμειξης της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν αφενός «τη γνώση περί μιας συνωμοσίας για τη διαφθορά της αμερικανικής δημοκρατίας από τους Ρώσους» και αφετέτου «την παράλειψη αναφοράς αυτών των πληροφοριών στο FBI», είπε στο MSNBC. Λίγο αργότερα, είπε στο CNN ότι ο Κόεν έχει πληροφορίες που θα ενδιέφεραν τον ειδικό εισαγγελέα «σχετικά με το αν γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ εκ των προτέρων για την κλοπή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump? — Lanny Davis (@LannyDavis) 21 Αυγούστου 2018

Απ' την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ με μπόλικη δόση ειρωνείας σχολίασε στο Twitter: « Αν ψάχνει κανείς για κάποιον καλό δικηγόρο, σας παροτρύνω θερμά να μην προσφύγετε στις υπηρεσίες του Μάικλ Κόεν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πρώην δικηγόρος του «έσπασε» μπροστά στην πίεση των ανακριτών, κατηγορώντας τον ότι «επινόησε ιστορίες προκειμένου να πετύχει μια συμφωνία» διαπραγμάτευσης της ποινής του.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Αυγούστου 2018

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Αυγούστου 2018

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Αυγούστου 2018

«Δεν εμπεριέχεται καμιά κατηγορία για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε βάρος του προέδρου στις κατηγορίες που ασκήθηκαν από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη εναντίον του κ. Κόεν», ανέφερε ο Ρούντι Τζουλιάνι, μέλος της ομάδας των δικηγόρων του προέδρου των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του. «Είναι σαφές ότι, όπως σημείωσε ο εισαγγελέας, οι ενέργειες του κ. Κόεν αντανακλούν ένα μοτίβο ψεμάτων και ατιμίας για μια μακρα χρονική περίοδο», πρόσθεσε ο Τζουλιάνι.

Για ποια χάρη μιλάνε;

Εντύπωση πάντως προκαλεί, ειδικά εν μέσω αυτών των αλληλοκατηγοριών, η συζήτηση περί προεδρικής χάρης στον Κόεν.

Λάβρος κατά ενός τέτοιου ενδεχομένου εμφανίζεται ο δικηγόρος του Κόεν. «Δεν θα δεχτεί τίποτα και δεν θέλει τίποτα από τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Εξάλλου, σχολίασε ότι ο Κόεν δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό που θεωρεί κατάχρηση της εξουσίας του Τραμπ να απονέμει χάρες. Ο Κόεν αμφισβητεί επίσης την πίστη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κρίνει ακατάλληλο να ασκεί δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα πάντα με τον Ντέιβις.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσουν αν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον Κόεν. Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, το κορυφαίο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή της Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών, έκρινε ότι η ομολογία ενοχής του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Τραμπ, του Μάικλ Κόεν, δυνητικά εμπλέκει τον Τραμπ σε παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.