Αιματηρή επίθεση σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ

Πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για μια λειτουργία. Αξιωματούχοι της αστυνομίας αναφέρουν πως ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση. Στο σημείο δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα. Αποκλείστηκαν οι δρόμοι.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως υπάρχουν οκτώ νεκροί ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Υπάρχουν πολλά θύματα, ανάμεσά τους και τρεις αστυνομικοί, ανέφερε αξιωματικός της υπηρεσίας εκτάκτων περιστατικών.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής», όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για μια λειτουργία.

