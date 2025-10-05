Δεν φταίει για όλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ...

Παρότι η κυβέρνηση ρίχνει ...τόνους λάσπη στον ανεμιστήρα του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, από πολλές πηγές διαθέτουμε πια αρκετές πληροφορίες για να συμπληρωθεί το παζλ και να βγάζει στοιχειωδώς ένα νόημα. Το πρώτο συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι πως πρόκειται για ένα σκάνδαλο πολιτικό. Και πιο ειδικά, σκάνδαλο με την άμεση και έμμεση εμπλοκή περίπου 14 υπουργών και υφυπουργών που έχουν περάσει από τον Ιούλιο του 2019 από τις καρέκλες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πέντε διορισμένων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και όλων των διορισμένων διοικήσεων του οργανισμού. Και ο κύκλος των πολιτικά εμπλεκομένων διευρύνεται με τους «γαλάζιους» (αλλά όχι μόνο) πολιτευτές που παρεμβαίνουν υπέρ αδημονούντων αγροτών και κτηνοτρόφων ψηφοφόρων, αλλά και με αποδέκτες των παράνομων επιδοτήσεων, που στην πραγματικότητα είναι επιχειρηματίες και όχι κατ' επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι προθύμως συγκροτούν κομματικό στρατό, όσο τουλάχιστον έχουν γενναιόδωρη πρόσβαση στο ταμείο και ασυλία στους ελέγχους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 520 μόνιμοι εργαζόμενοί του έχουν βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα, ως «θερμοκήπιο διαφθοράς» που μόνο με «κατάργηση και υποκατάσταση» εξυγιαίνεται, αλλά τα στοιχεία για τη δραστηριότητά του ακόμη και την πενταετία διόγκωσης του «γαλάζιου» πλιάτσικου στις επιδοτήσεις που βγήκε από καταγγελίες αγροτών και εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύουν ότι αυτό είναι απλώς ένα βολικό αφήγημα για την κυβέρνηση. Φυσικά και ο οργανισμός και οι διαρκώς... προσωρινές ηγεσίες του έχουν ευθύνες, αλλά τα στελέχη του ακόμη και τώρα που βρίσκονται υπό την ιδιότυπη κηδεμονία της ΑΑΔΕ κι είναι υποχρεωμένα να δίνουν στοιχεία σε εισαγγελείς, Οικονομική Αστυνομία, Αρχή για το ξέπλυμα και πλήθος άλλων, συνεχίζουν τους ελέγχους που βάσει κοινοτικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένα να κάνουν. Αλλωστε, οι υποτιθέμενες επιτυχίες-αστραπή που ανακοινώνει η υποτιθέμενη «task force» της κυβέρνησης δεν είναι άλλο από ανακύκλωση ελέγχων του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για όλα δεν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν. Δεν είναι υπεύθυνος για το χαοτικό ιδιοκτησιακό της χώρας, ούτε γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει ολοκληρώσει Εθνικό Κτηματολόγιο (άλλο μείζον σκάνδαλο, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. κι αυτό), δεν φταίει που ούτε το Κτηματολόγιο ούτε η ΑΑΔΕ και τα Ε9 που καταθέτουν οι παραγωγοί είναι αξιόπιστα και διασυνδεδεμένα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φταίει που οι δασικοί χάρτες είναι δικαστικά αμφισβητούμενοι, ούτε που το κράτος δεν έχει χαρτογραφήσει τις ιδιοκτησίες του, δεν φταίει που οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι συρρικνωμένες στο 1/3 από τις μνημονιακές περικοπές, δεν φταίει που τα μισθωτήρια ακινήτων δεν είναι υποχρεωτικά, που η σήμανση των ζώων δεν γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε που όλες οι διακινήσεις ζώων και αγαθών, οι πωλήσεις, οι μισθώσεις ακινήτων δεν ψηφιοποιούνται και διασταυρώνονται.

Κι ακόμη, δεν είναι επιλογή των ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κατακερματισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών ακόμη και σε διαφορετικά υπουργεία, ούτε η έλλειψη διασύνδεσης των πληροφορικών συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΑΔΕ, περιφερειών, ούτε η αδιαφάνεια και η πολυπλοκότητα του πληροφοριακού συστήματος που ελέγχει απόλυτα μόνο ο/οι ανάδοχοι (Neuropublic, Cognitera, άλλοτε ανταγωνιστές και άλλοτε σύμμαχοι).

Ούτε είναι επιλογή του ΟΠΕΚΕΠΕ η στρεβλή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λειτουργίας των ΚΥΔ πολλά από τα οποία είναι μέλη της ΓΑΙΑ Επιχειρείν, εταιρείας της Neuropublic, και άρα μπορούν να έχουν προνομιακή πληροφόρηση σε αδιάθετες εκτάσεις και κάθε άλλο στοιχείο.

Αυτό ίσως, ένα μη ελέγξιμο πληροφορικό σύστημα, ένα σύστημα χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής εποπτείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφήνει ανοιχτά τεράστια παράθυρα απάτης.

Οπως αναφέρουν καλοί γνώστες του πεδίου μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να «φυτέψει» αιτήσεις, να προωθήσει πληρωμές, να αφαιρέσει από το δείγμα ελέγχου ημετέρους, φυσικά χάρη στα στραβά μάτια των διοικήσεων, αλλά και κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων.

Τα στοιχεία και παραδείγματα ελέγχων που παραθέτουμε, από το 2016 μέχρι και πρόσφατα, όπως και τα επίσημα δεδομένα που μας διέθεσε ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σκιαγραφούν αδρά τους πιθανούς συντελεστές αυτού που κάποιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ήδη αποκαλέσει «εγκληματική οργάνωση»: υπουργοί, διοικήσεις, συναλλασσόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτευτές, κομματάρχες, ανάδοχοι έργων, ιδιώτες των ΚΥΔ κ.ά. Απάτες μικρές ή μεσαίες, σπάνια μεγάλες, πάντα γίνονταν εις βάρος των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά είναι η πρώτη φορά που παίρνουν τον χαρακτήρα ενός οργανωμένου, συστηματικού πλιάτσικου, με θύματα τελικά τους ίδιους τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οχι μόνο γιατί υφίστανται τη συλλογική τιμωρία της στάσης πληρωμών. Αλλά κυρίως γιατί περιδινούμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προλαβαίνουν να αντιληφθούν το άλλο, πολύ μεγαλύτερο σκάνδαλο που απειλεί να τους αποδεκατίσει: τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που παζαρεύεται ερήμην τους και τους πετάει εκτός ενισχύσεων.

Αλλά 215 εκατ. ευρώ αχρεώστητες επιδοτήσεις μένουν ανείσπρακτα!

Πέντε χρόνια, 51.500 έλεγχοι

Η βολική παρουσίαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «θερμοκήπιου διαφθοράς» αποκρύπτει ότι ενώ η κυβέρνηση άλλαζε τις ηγεσίες του οργανισμού κατά βούληση για να καλύψει ένα κυρίως γαλάζιο πλιάτσικο, οι 520 εργαζόμενοί του, παρά τις ελλείψεις δυναμικού, έκαναν τους προβλεπόμενους εντατικούς ελέγχους, εντόπιζαν παρανομίες και παρατυπίες και εκατομμύρια αχρεώστητα ποσά, που η είσπραξή τους σκοντάφτει στην... πολιτική βούληση

Στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμός συνολικά έχει προβληθεί ως βολικό εξιλαστήριο θύμα και οι εργαζόμενοί του έχουν γίνει τα μαύρα πρόβατα. «Είναι διεφαρμένος και γι’ αυτό τον καταργούμε και τον εξαφανίζουμε στην αδιάφθορη ΑΑΔΕ», είναι σε αδρές γραμμές το σύνθημα πίσω από το οποίο προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να κρύψουν ότι οι μικρομεσαίες «απάτες» παραγωγών, που εδώ και πολλά χρόνια τσιμπολογούν ποσά από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και επιδοτήσεις δηλώνοντας «κάτι παραπάνω» σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από το 2020 και μετά εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο γαλάζιο πλιάτσικο. Γι’ αυτό και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα και για τον ίδιο λόγο η Ε.Ε. με 11 εκτελεστικές αποφάσεις ανέκτησε 1 δισ. ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από την Ελλάδα την τελευταία πενταετία (βλέπε «Εφ.Συν.», 30/7/2025).

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, λοιπόν, είναι μεν σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όχι των περίπου 520 μόνιμων και 140 συμβασιούχων εργαζομένων του. Χωρίς, φυσικά, να λείπουν και οι λίγοι που βάζουν το δάχτυλο στο μέλι, η «μηχανή» των ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ΟΣΔΕ και των παράνομων καταβολών, που παρακάμπτουν ακόμα και τους συνεχείς διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει άλλους: τις διορισμένες διοικήσεις του οργανισμού, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ που τις διορίζει ή τις απολύει κατά βούληση, την εταιρεία (ή κοινοπραξία) που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των δηλώσεων (Neuropublic σε αναγκαστική συνεργασία με την Cognitera στην τελευταία σύμβαση), τη ΓΑΙΑ Επιχειρείν, εταιρεία με πυρήνα τη Neuropublic, αλλά με ιδρυτικό εταίρο την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αξιοποίησε την τεράστια «κληρονομιά» της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι εκόντες άκοντες έχουν μπει στην ομπρέλα της ΓΑΙΑ Επιχειρείν, και τα πάνω από 500 ιδιωτικά ΚΥΔ, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έναντι φανερών (αλλά και μαύρων) αμοιβών διευκολύνουν τους αγρότες και κτηνοτρόφους στην υποβολή των δηλώσεων. Συχνά ενθαρρύνοντάς τους να «φουσκώσουν» τον λογαριασμό επιδιώκοντας λίγες περισσότερες επιδοτήσεις. Σπανιότερα, κάποια ΚΥΔ το κάνουν αυτό ακόμα και εν αγνοία των ίδιων των παραγωγών.

Απέναντι σε αυτή τη «μηχανή», που προς το παρόν αρκετά γρανάζια της έχουν μείνει στο απυρόβλητο της έρευνας και του επικοινωνιακού σαματά, οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διασύρονται συλλογικά, ενώ αποκρύπτεται ότι διαχειρίζονται έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων και ελέγχων που οδηγούν σε εντοπισμό παράνομων ενισχύσεων πολλών εκατομμυρίων, άσχετα αν οι υπόχρεοι να τα ανακτήσουν αδρανούν, προφανώς με τις πλάτες της πολιτικής ηγεσίας.

Οπως αποκαλύπτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις 1 ελεγκτής σε 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις (έναντι 1:41 στη Γαλλία, 1:111 στην Ισπανία, 1:431 στην Ιρλανδία), την περίοδο 2019–2024 έχουν πραγματοποιήσει 51.500 ελέγχους σε χωράφια, κοπάδια και σταβλικές εγκαταστάσεις, πέρα από τις μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις δηλώσεων. Και ενώ με τη δουλειά τους έχουν καταβληθεί το ίδιο διάστημα 17 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και ενισχύσεις αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων κ.ά., ταυτόχρονα έχουν ανακτηθεί, τουλάχιστον λογιστικά, από το 2020 μέχρι και το τέλος του 2024 πάνω από 224 εκατ. ευρώ.

Οπως φαίνεται στον πίνακα που μας διέθεσαν το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της «Εφ.Συν.», το ποσοστό των πραγματικών ανακτήσεων ποσών από τα δύο ευρωπαϊκά γεωργικά Ταμεία που καταβλήθηκαν παράνομα είναι πολύ μικρό, μόλις 4% στην πενταετία, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ένα όλο και μεγαλύτερο ανείσπρακτο ποσό από χρόνο σε χρόνο, που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, παράνομα ή με ανακριβείς δηλώσεις. Ενα μικρό ποσοστό από τα αχρεώστητα συμψηφίζεται με ενισχύσεις και επιδοτήσεις της επόμενης χρονιάς (αυτές κυρίως αντιστοιχούν στα ποσά της τρίτης στήλης του πίνακα). Η τύχη των υπολοίπων, όμως, αγνοείται.

Οπως μας διευκρινίζουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται σε Βιβλίο Οφειλετών, στο οποίο παρακολουθείται η πορεία της οφειλής κατά στάδιο μέχρι την τελική είσπραξή της, με κατάθεση του ποσού από τον οφειλέτη, με συμψηφισμό με επόμενες επιδοτήσεις, με κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν αγρότες για είσπραξη προκαταβολών ή, τέλος, με βεβαίωση της οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕΒΕΙΣ για να την εισπράξει πλέον η ΑΑΔΕ με τα δικά της μέσα. Η ΑΑΔΕ, που έχει αναλάβει τον ρόλο του «εξυγιαντή» του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει δώσει ποτέ λογαριασμό για τα ποσά που έχει ανακτήσει από παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, ενώ η Οικονομική Αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη, που παρουσίασε ως «άθλο» του τον εντοπισμό παράνομων επιδοτήσεων 22 εκατ. ευρώ, έκανε... μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα, μια και οι «έρευνές» της δεν ήταν παρά ξεσκόνισμα φακέλων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πέραν αυτού, αναρωτιέται κανείς αν τα ανείσπρακτα αχρεώστητα ποσά, μαζί με τα εκατοντάδες εκατομμύρια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πετάει» εκτός ενισχύσεων για να επιβαρύνουν τελικά τον εθνικό προϋπολογισμό, και η όλη ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ είναι ένα βολικό άλλοθι για τη «στάση πληρωμών» που έχει κηρύξει η κυβέρνηση σε βάρος 600.000 αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι οφειλές από το 2024 και τα προηγούμενα έτη ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ και η τεράστια πλειονότητα του κλάδου τιμωρείται και οδηγείται στην καταστροφή, στο όνομα των πραγματικών πρωταγωνιστών του γαλάζιου πλιάτσικου.

Η περιπέτεια ενός ελέγχου για ζώα που πεθαίνουν μυστηριωδώς και αιτήσεις κτηνοτρόφων που υποβάλλονται... τη μέρα θανάτου τους! Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες κάθε ελέγχου από τους περίπου 10.000 που είναι υποχρεωμένοι βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να κάνουν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεπικουρούμενοι από υπηρεσίες άλλων κρατικών βραχιόνων με τις οποίες δεν υπάρχει η απαραίτητη διασύνδεση (για την ακρίβεια, καμία διασύνδεση στις βάσεις δεδομένων τους, παρά μόνο ανταλλαγή εγγράφων), μπορούμε να δούμε την εξέλιξη ενός ελέγχου σε μια ομάδα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα Τρίκαλα, στο κάπως μακρινό 2016. Ελέγχονται επτά μάλλον μικρές κτηνοτροφικές ομάδες κοντά στα Τρίκαλα και στη Φαρκαδόνα και τον Οκτώβριο οι τρεις ελεγκτές καταγράφουν στην έκθεσή τους διάφορα ευτράπελα, όπως ότι ένας παραγωγός «μέσα στο 2016 (5/2 έως 17/6/2016) αγοράζει 76 ζώα, από τα οποία 30 πεθαίνουν από αδιευκρίνιστες αιτίες, 10 σφάζονται, προφανώς προς πώληση, και τα υπόλοιπα 36 οδηγούνται σε υποχρεωτική σφαγή στο πλαίσιο του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης», ότι συγκεκριμένη κτηνοτρόφος «υπέβαλε αίτηση στις 6/4/2015 στο ΚΕΑ Τρικάλων, ακριβώς την ημέρα του θανάτου της, ο οποίος σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου καταγράφεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας στις 10.45 π.μ.»! Για να διαπιστώσει τα περί θανάτωσης ζώων λόγω φυματίωσης το κλιμάκιο των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ ρωτά σχετικά την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τμήμα Τρικάλων, η οποία απαντά ότι δεν εφαρμόζει πρόγραμμα θανάτωσης στον νομό για φυματίωση, ότι δεν θορυβήθηκε από τους μαζικούς θανάτους ζώων σε συγκεκριμένη εκμετάλλευση, παραθέτοντας παράλληλα παράπονα για το πόσο υποστελεχωμένη είναι με έξι κτηνιάτρους που πρέπει να καλύπτουν 800 βουστάσια με 50.000 ζώα, 2.300 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, 140 χοιροτροφεία, 5 πτηνοτροφεία, 1.500 ιπποειδή, 2 εργοστάσια γάλακτος, 20 τυροκομεία κ.λπ. Την επομένη, 7 Δεκεμβρίου, η απάντηση της Κτηνιατρικής Τρικάλων διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι απευθείας, αλλά μέσω υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης! Στις 19 Δεκεμβρίου, οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνουν τις αντιφάσεις παραγωγών και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και εισηγούνται στην ηγεσία του οργανισμού να σταλεί η υπόθεση στον εισαγγελέα.

Η αδελφή του Χρ. Μαγειρία με την κόκκινη Ferrari, σε γάμο ανιψιού της οικογένειας

Η προϊστορία της υπόθεσης... Ferrari

Οι τρύπες του συστήματος που εντόπιζαν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018

«Ο έλεγχος στον οποίο συμμετείχαν 19 ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ και 1 τριμελές κλιμάκιο του ΣΔΟΕ διενεργήθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και συντονισμό της Π.Δ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, από τις 10-14/12/2018. Περιελάμβανε τη διερεύνηση του ζωικού κεφαλαίου των παραγωγών του δείγματος που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ 2018 και αποτυπώνεται στην ΚΒΔ κατά το διάστημα από 1/12/2017 μέχρι την ημέρα του ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στο μετακινούμενο ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ περιελάμβανε τον έλεγχο 2 εταιρειών και 4 φυσικών προσώπων μη ενταγμένων στο σύστημα ενισχύσεων αλλά διασυνδεόμενων με παραγωγούς του δείγματος... Στο δείγμα περιλήφθηκαν 161 παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν ΕΑΕ 2018. Στον έλεγχο δεν παρουσιάστηκαν 14 παραγωγοί...».

Αυτό είναι απόσπασμα ενημερωτικού σημειώματος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά έκθεση ελέγχου μιας από τις πιο «διάσημες περιπτώσεις» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την οποία έχουν υπερπροβληθεί τα γκλαμ και σκαμπρόζικα στοιχεία της υπόθεσης, για τις πολυτελείς προτιμήσεις του ζεύγους βοοτρόφων Μαγειρία - Σεμερτζίδου, με τις Ferrari, τις Porsche, τους λαμπερούς γάμους με τα κλαρίνα και τις ισχυρές διασυνδέσεις με τη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ενημερωτικό σημείωμα συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2019, τέσσερις μήνες πριν από την εκλογική νίκη της Ν.Δ., και απευθύνεται στον τότε γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν έπειτα από καταγγελίες άλλων κτηνοτρόφων περί ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή των Τρικάλων, οι οποίες μάλιστα είχαν ήδη διαβιβαστεί από το 2017 στις εισαγγελικές αρχές.

Ο έλεγχος, όπως διαβάζουμε στο ενημερωτικό σημείωμα, έγινε επί πέντε μέρες από 19 κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ και 1 του ΣΔΟΕ -πολύ πριν από την «εξαφάνισή» τους στην «αποτελεσματική» ΑΑΔΕ- τον Δεκέμβριο του 2018 και στη διάρκειά του καταμετρήθηκαν 9.319 βοοειδή έναντι 15.781 που είχαν δηλωθεί από τους βοοτρόφους. Εντοπίστηκε, δηλαδή, υπέρβαση 33%! Η πιο αποκαλυπτική περίπτωση αφορά τις πασίγνωστες «τράμπες» ζώων μεταξύ του Χ. Μαγειρία και άλλων προσώπων που τα ωθούσε «να ανοίξουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο με τον ΑΦΜ τους χωρίς να διαθέτουν κανένα ζώο αλλά και καμία υποδομή για άσκηση πραγματικής δραστηριότητας». Η έκθεση αυτή, φυσικά, διαψεύδει τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου επιχειρηματία ότι «έχει ελεγχθεί 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κι έχει βρεθεί πάντα νόμιμος».

Ωστόσο, σε αυτό το σημείωμα, πέρα από τη... γλαφυρή περιγραφή των τεχνασμάτων για την εξασφάλιση παράνομων ενισχύσεων, περισσότερη σημασία έχουν τα συμπεράσματα των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις τρύπες του συστήματος δηλώσεων, που ουδέποτε ελήφθησαν υπόψη:

«1) Η ίδρυση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μόνο με τον ΑΦΜ του κτηνοτρόφου και χωρίς άλλη απαίτηση ενέχει τον κίνδυνο ένταξης στο σύστημα διαφόρων χωρίς καμία πραγματική δραστηριότητα. 2) Οι μετακινήσεις ζώων προς ΑΦΜ που δεν υποβάλλουν ΟΣΔΕ, αποδείχτηκε “αχίλλειος πτέρνα” του συστήματος, εφόσον έτσι δινόταν η ευκαιρία να οργανώνονται εικονικές μετακινήσεις που δεν επρόκειτο να εντοπισθούν από τη δειγματοληψία μας, εξ αιτίας της μη συμμετοχής τους στο σύστημα ενισχύσεων... Προτείνουμε να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη η πρόβλεψη της αντίστοιχης ΚΥΑ που προβλέπει η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής να υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα μαζί με την ΕΑΕ τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης. 3) Προκύπτουν ενδείξεις επέκτασης της υπόθεσης, πέραν της διαδικασίας των παράτυπων ενισχύσεων, σε ενδεχόμενες ελληνοποιήσεις ζωικού κεφαλαίου είτε σε ευρείες διακινήσεις παράνομου κρέατος. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να γίνει δυνατή η απόδειξη των παραπάνω, προτείνουμε να εξετάσετε την αναγκαιότητα σύστασης ομάδας ελέγχου από διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες τόσο του υπουργείου μας όσο και του ΣΔΟΕ, η οποία θα έχει αρμοδιότητα εξέτασης ολόκληρης της διαδρομής».

Ποια ήταν η συνέχεια της χαρακτηριστικής αυτής υπόθεσης και κυρίως των υποδείξεων των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ; Δέκα μήνες αργότερα, επί κυβέρνησης Ν.Δ. πλέον και με υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάκη Βορίδη, τον Ιανουάριο του 2020, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, υιοθετώντας πλήρως τα ευρήματα των ελέγχων του οργανισμού και του ΣΔΟΕ, στέλνει την έκθεση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών από τους κτηνοτρόφους με υπερβάσεις αριθμού ζώων από 15% έως και 100%!

Ωστόσο, τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις ουσίας των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ για αλλαγές στο σύστημα δηλώσεων και ελέγχου ο αποπεμφθείς από τον Μ. Βορίδη, κ. Βάρρας, δεν τα εισηγήθηκε ποτέ. Ούτε και οι τέσσερις πρόεδροι που τον διαδέχτηκαν, ούτε και οι 17 (!) υπουργοί και υφυπουργοί που έχουν περάσει μέχρι σήμερα από τις ηγετικές καρέκλες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξ ου και οι αποδοτικές δραστηριότητες της ευρείας οικογένειας Μαγειρία - Σεμερτζίδου με τις επιδοτήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και το 2024, με ευρωπαϊκές ενισχύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ (βλέπε και «Εφ.Συν.» 8/8/2025, «Από τις Ferrari στις... λιμουζίνες»).