Λάρι Ελισον: ο «Πολίτης Κέιν» του Νετανιάχου

Σχεδόν 9%. Εκεί υπολογίζουν τελευταίες δημοσκοπήσεις τη στήριξη προς τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στους νέους 18-34 ετών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην ερώτηση αν προτιμά το Ισραήλ ή τη Χαμάς η λεγόμενη Gen Z (18-24) απαντά… τη Χαμάς σε ποσοστό 60%. Η πτώση της στήριξης, όπως προκύπτει και από δημοσκόπηση που δημοσίευσαν οι New York Times, επηρεάζει όλο το ηλικιακό φάσμα με πρωτοφανή τρόπο για την ιστορία του Ισραήλ. Ρωγμές μάλιστα εμφανίζονται ακόμη και στην Ακρα Δεξιά και σε φασιστικές ομάδες που, όπως και στην Ελλάδα, αποτελούν εδώ και χρόνια τον προνομιακό χώρο στήριξης του Νετανιάχου. Το σοκ όμως για τους προπαγανδιστές του Ισραήλ επικεντρώνεται στην Gen Z.

Σε μια προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος το Ισραήλ υπέγραψε συμβόλαιο έξι εκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Clock Tower X (από το στενό περιβάλλον Τραμπ) για τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου που θα διαδοθεί στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες της Gen Z όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες μεταξύ των στόχων αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα φιλοϊσραηλινών ιστοσελίδων και αναρτήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν και τις απαντήσεις που δίνουν τα λεγόμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT (τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις αναλύω στο νέο βιβλίο μου, «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ», που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Τόπος). Παράλληλα, σύμφωνα με αποκαλύψεις του αμερικανικού ιδρύματος Quincy, το Ισραήλ πληρώνει διάσημους ινφλουένσερ έως και με 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση για να προωθούν τις θέσεις του σε νεανικά ακροατήρια.

Ο άνθρωπος όμως που πιστεύεται ότι θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στην πρώτη γραμμή των ισραηλινών επιχειρήσεων προπαγάνδας, συνδέοντας τα παραδοσιακά ΜΜΕ με τα social media, είναι ο πρόεδρος της εταιρείας Oracle. Την περασμένη εβδομάδα ο Λάρι Ελισον υπήρξε προς στιγμήν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο (σύντομα επανήλθε ο Ιλον Μασκ), ενώ παράλληλα οικοδομεί μια μιντιακή αυτοκρατορία που σύμφωνα με το BBC και τον Economist μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή του Ρούμπερτ Μέρντοχ. Μέσω της οικογενειακής εταιρείας Skydance Media ο Ελισον απέκτησε πρόσφατα τον έλεγχο της Paramount Global, η οποία κυριαρχεί στον χώρο των media με δίκτυα που ξεκινούν από κανάλια για παιδιά και νέους (Nickelodeon, Comedy Central, MTV) και φτάνουν μέχρι τη ενημερωτική ναυαρχίδα ενημέρωσης του δικτύου CBS. Στο στόχαστρο της οικογένειας όμως βρίσκεται πλέον και η Warner Bros. Discovery, γεγονός που θα σημάνει, μεταξύ άλλων, και τον έλεγχο του CNN. Αναλυτές εκτιμούν ότι όλη αυτή η αυτοκρατορία βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Νετανιάχου – γεγονός που εξηγεί και τις συνομιλίες για την πρόσληψη σε κομβικό πόστο του CBS της ακραία φιλοϊσραηλινής δημοσιογράφου και εκδότριας Μπάρι Γουάις.

Ο Λάρι Ελισον είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης χορηγός του IDF, στο παρελθόν είχε προτείνει στον (προσωπικό του φίλο) Μπενιαμίν Νετανιάχου να ενταχθεί στις εταιρείες του, ενώ έχει χρηματοδοτήσει με περίπου 300 εκατ. ευρώ το think tank του Τόνι Μπλερ, Global Change. Σε περίπτωση δηλαδή που ευοδωθεί το αποικιακό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα είναι ίσως ο ισχυρότερος επιχειρηματικός «τοποτηρητής» των κατεχόμενων εδαφών.

Η τελευταία προσφορά του στην προσπάθεια του Ισραήλ να ανακτήσει την επιρροή του στην Gen Z είναι ότι ύστερα από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ η Oracle απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο του αλγόριθμου αλλά και των προσωπικών δεδομένων των περίπου 170 εκατομμυρίων χρηστών τού TikTok στις ΗΠΑ. Οπως είχαμε εξηγήσει και παλαιότερα αν και η νεοαποικιακή προσπάθεια Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών να αποκτήσουν αμερικανικές εταιρείες τον έλεγχο της συγκεκριμένης κινεζικής πλατφόρμας εξυπηρετεί ευρύτερα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Ουάσινγκτον, το ισραηλινό λόμπι έπαιξε ρόλο καταλύτη στην επίθεση και την τελική εξαγορά. Οργανώσεις όπως το Anti-Defamation League (ADL) είχαν κηρύξει σταυροφορία εναντίον του TikTok, καθώς είχε πολύ πιο χαλαρή πολιτική στη διάδοση βίντεο που αποκάλυπταν το φρικτό πρόσωπο της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα. Οπως εξηγούσε προ ημερών στους New York Times ο Εμερσον Μπρούκιν, διευθυντής στρατηγικής στο Digital Forensic Research Lab του Ατλαντικού Συμβουλίου, αυτά τα ντοκουμέντα που κυκλοφορούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης «διάβρωσαν τη βασική θέση του Ισραήλ – ότι πρόκειται για ένα έθνος που εξωθήθηκε σε έναν αμυντικό πόλεμο και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες αμάχων».

Το Ισραήλ ηττήθηκε κατά κράτος στον επικοινωνιακό πόλεμο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο ολόκληρο το σιωνιστικό οικοδόμημα των τελευταίων 77 χρόνων. Μένει να δούμε αν ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος -και σύντομα μεγαλύτερος βαρόνος των ΜΜΕ- σε όλο τον κόσμο θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την εικόνα για λογαριασμό του «αμυνόμενου έθνους».

