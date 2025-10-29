Μια εποχούμενη Αντιγόνη που πάει... παντού

Με ένα αυτοκίνητο επί σκηνής η σύγχρονη σκηνοθετική πρόταση της Αργυρώς Ταμβάκου «Αντιγόνη | The Handbrake Project» διατηρεί ακέραια τα ερωτήματα της ηρωΐδας του Σοφοκλή για το χρέος και το νόμο, την εξουσία και το σεβασμό. Επιτρέποντας στην τολμηρή σκηνική της καινοτομία να λειτουργήσει αφηγηματικά ξετυλίγει τη διαμάχη που ξεσπά ανάμεσα στο νέο βασιλιά Κρέοντα και την κόρη του Οιδίποδα Αντιγόνη, όταν εκείνη αψηφά την διαταγή του να ταφεί μόνο ο ένας από τους δύο αδελφούς της που έχασαν τη ζωή τους μονομαχώντας για το θρόνο. Αντιτάσσοντας στην εντολή του βασιλιά τον άγραφο νόμο της τιμής προς τους νεκρούς και την οικογενειακή πίστη η Αντιγόνη και σε αυτή την εκδοχή εκθέτει την αντιπαράθεση μεταξύ ηθικής και πολιτικής στο σημείο όπου συγκρούονται η κρατική εξουσία με τη φωνή της συνείδησης, η τάξη με τη δικαιοσύνη, το καθήκον με την αγάπη. Στο επίκεντρο αυτής της τραγωδίας, ο χορός των γερόντων της Θήβας παρακολουθεί, σχολιάζει και κλονίζεται, λειτουργώντας ως φωνή της κοινότητας που παλινδρομεί ανάμεσα στον φόβο και τη σοφία. Οι Γιώργος Βραχνός, Γιάννης Οικονομίδης (Johnny O), Άντα Πουράνη και Αργυρώ Ταμβάκου εναλλάσσονται στους ρόλους του χορού και των ηρώων ξεδιπλώνοντας τον αρχαίο μύθο από την αρχή με αναπάντεχο τρόπο στη σκηνή του Bluebox Creative Studio στο Γκάζι, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Για την παράσταση μιλήσαμε με τη σκηνοθέτρια του έργου Αργυρώ Ταμβάκη.

Πως σκεφτήκατε τη σκηνική ιδέα και τι εξυπηρετεί;

«Η ιδέα της παράστασης με σκηνικό ένα αμάξι γεννήθηκε μέσα από μια μακροχρόνια επιθυμία: να δημιουργηθεί μια παράσταση που μπορεί να μεταφέρεται αυτούσια, με το ίδιο σκηνικό της, και να παίζεται σε οποιονδήποτε χώρο – πλατείες, προαύλια, ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν θεατρικές αίθουσες, ούτε εύκολη πρόσβαση σε πολιτιστικά δρώμενα. Το αμάξι γίνεται έτσι μια κινούμενη θεατρική σκηνή, ένα όχημα που φέρνει το θέατρο κοντά στους ανθρώπους, εκεί όπου συνήθως δεν φτάνει. Το αμάξι λειτουργεί ως πλατφόρμα πάνω στην οποία εξελίσσεται η τραγωδία, γίνεται το ανάκτορο, αντικείμενο εξουσίας, το «μέσα», η μήτρα απ' όπου γεννιέται το έργο».

Τι καινούριο φέρνει αυτή η παράσταση στην πολυσυζητημένη φέτος "Αντιγόνη";

«Η "Αντιγόνη" είναι ένα έργο που έχει παρουσιαστεί αμέτρητες φορές, σε διαφορετικές εποχές και ερμηνείες. Η δική μας εκδοχή φέρνει κάτι καινούριο μέσα από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, παρουσιάζει το έργο σε μια ιδιαίτερη σκηνική συνθήκη – το αμάξι –, που μετατρέπει την ίδια τη σκηνή σε πρωταγωνιστή και φέρνει την τραγωδία σε άμεση επαφή με τον δημόσιο χώρο. Δεύτερον, φωτίζει τον ρόλο των γερόντων, του Χορού, μεταφέροντάς τους στη σύγχρονη εποχή και δίνοντάς τους μια νέα, ζωντανή παρουσία. Έτσι, η παράσταση δεν επιχειρεί να "αναθεωρήσει" την Αντιγόνη, αλλά να την αφηγηθεί με τρόπο άμεσο και προσιτό, γεφυρώνοντας το αρχαίο με το σύγχρονο και δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει το κοινό με το διαχρονικό δίπολο ήθους και νόμου».

Τι επιθυμείτε να αναδείξετε με αυτή την παράσταση;

«Η βασική μου επιθυμία είναι να πω την ιστορία. Όχι να την περιπλέξω, αλλά να την φέρω μπροστά στους ανθρώπους με τρόπο που τους κινητοποιεί να δουν αλλιώς τον κόσμο γύρω τους. Η Αντιγόνη, πέρα από την τραγωδία της, είναι μια ιστορία αντίστασης, ηθικής επιλογής, και κυρίως μια ιστορία ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με την εξουσία και με τις ίδιες τους τις πεποιθήσεις. Το βασικό μου ζήτημα είναι να μετακινήσω λίγο τον θεατή – να τον κάνω να αναρωτηθεί, να για τις παγιωμένες απόψεις, θέσεις ή εικόνες. Αν η παράσταση καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη μικρή μετατόπιση, έστω σε έναν θεατή, τότε έχει πετύχει τον στόχο της».

Πληροφορίες

Bluebox Creative Studio (Ευπατριδών 1, Γκάζι)

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια 12- 14 ευρώ, προπώληση more.com, ομαδικές κρατήσεις: [email protected] και 2114110203

«Αντιγόνη | The Handbrake Project»

Μετάφραση: Βασίλης Ψυλλάς

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Ταμβάκου

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού (S.W.I.M.)

Κοστούμια: Μαρία Γιαννακούλια

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Λαμπής

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Νίκη Φραγκέλλη, Γεωργία Γρίβα

Παίζουν: Γιώργος Βραχνός, Γιάννης Οικονομίδης (Johnny O), Άντα Πουράνη, Αργυρώ Ταμβάκου

Διάρκεια 60'

Ο χώρος είναι ισόγειος και προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.