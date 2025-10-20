Ο «Αιαυτός» η καλύτερη παράσταση για την Ένωση Κριτικών

Για την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών που απένειμε σήμερα Δευτέρα για τρίτη χρονιά τα Βραβεία της, συνολικά 17 Βραβεία συν το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου καθώς και 2 Επαίνους, όλοι οι υποψήφιοι είναι νικητές. Και όπως είπε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιωάννα Μπλάτσου προλογίζοντας την εκδήλωση, οι κριτικοί είχαν ένα δύσκολο έργο «ώστε να καλύψουμε τη μέγιστη δράση μιας θεατρικής ανθρωπογεωγραφίας, που όμοιά της σπάνια θα βρει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο».

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα είχε φυσικά και τις συγκινητικές στιγμές της. Όπως όταν έγινε αναφορά στις μεγάλες απώλειες στον χώρο του θεάτρου, με ειδική μνεία στον Βασίλη Παπαβασιλείου, που έλεγε στους νέους ηθοποιούς: «Ηθοποιοί θα γίνετε μετά τα 45 σας χρόνια, γιατί μετά τα 45 θα παίζετε με τους τόκους του κεφαλαίου της ζωής σας, ανάλογα με το τι άνθρωποι έχετε γίνει, πώς ζήσατε τον βίο σας», ενώ τους προέτρεπε: «μην σταματάτε να προκαλείτε, να συγκινείτε, να απορείτε».

Και σε έναν τέτοιο άνθρωπο δόθηκε φέτος το βραβείο ανδρικής ερμηνείας: στον Δημήτρη Πιατά για την παράσταση Ανδρομάχη σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Και η συγκίνησή του ήταν μεγάλη επειδή είναι το πρώτο βραβείο που παίρνει στην 50χρονη καλλιτεχνική του πορεία.

Η Αλεξία Καλτσίκη πήρε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την παράσταση "Λεωφορείον ο Πόθος" του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, (Θέατρο Προσκήνιο).

Το βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε στο έργο "Αιαυτός" του Δημήτρη Δημητριάδη που σκηνοθέτησε ο Χάρης Φραγκούλης (θέατρο Σφενδόνη).

Ο Γιάννης Χουβαρδάς πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας για την παράσταση "Δον Κάρλος" του Φρίντριχ Σίλλερ, (ΚΘΒΕ).

Η Τελετή των Βραβείων Θεάτρου της ΕλΕΚΘεΠΤε ολοκληρώθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, το οποίο φέτος είχε το όνομα της σπουδαίας Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, η οποία στην ευχαριστήρια ομιλία της έκανε λόγο ανάμεσα σε άλλα για αυτές τις «μεγάλες στιγμές σ' ένα ταξίδι φωτεινό μέσα στο ακατανόητο της ζωής και του θανάτου, ανάμεσα στο μεγαλείο της ύπαρξής μας και την ωμότητα ενός κόσμου που φθίνει, που βαδίζει αυτοκαταστροφικά στο χάος, ενός κόσμου που δεν διδάσκεται από την Ιστορία και την Τέχνη και που ενορχηστρώνει σφαγές, βομβαρδισμούς και ανήκουστη βαρβαρότητα. Ζώντας καθημερινά πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, όπου το μέλλον μοιάζει ποιο αβέβαιο από ποτέ, (...) σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε το προνόμιο να ζούμε σ' έναν χώρο μαγικό, που μας παρηγορεί, μας συγκλονίζει, μας διαμορφώνει και μας χαρίζει εκείνη την ομορφιά που αποζητά η ψυχή μας σαν οξυγόνο για να ζήσει».

Στην τελετή που πλαισίωσε μουσικά το ντουέτο εγχόρδων String Demons απομενήθηκαν ακόμη οι διακρίσεις:

Βραβείο φωτιστικού σχεδιασμού στον Κάρολ Γιάρεκ (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Βραβείο Κίνησης/ Χορογραφίας στον Άρη Παπαδόπουλο (Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκηνοθεσία Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ)

Βραβείο Μουσικής- Μουσικού Σχεδιασμού στον Κορνήλιο Σελαμσή (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, Σφενδόνη)

Βραβείο Ενδυματολογίας στην Ειρήνη Γεωργακίλα (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

Βραβείο Σκηνογραφίας στον Βασίλη Παπατσαρούχα (Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ, σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, Πόρτα)

Βραβείο Video Art στον Κάρολο Πορφύρη (Δημήτρης Τσαφέντας-Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, Θέατρο Από Κοινού)

Βραβείο καλύτερης παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας (Δάφνες και Πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Μάνος Καρατζογιάννης)

Το Βραβείο Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους μοιράστηκαν οι παραστάσεις Ιζαντόρα Ντακ της Στέλλας Μιχαηλίδου, (σκην. Στέλλα Μιχαηλίδου, ΕΛΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) και #Let's party (του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, σκην. Στέλιος Χατζηαδαμίδης, ΚΘΒΕ)

Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου στον Γιάννη Καλαβριανό (Η πύλη της κόλασης, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, Θέατρο του Νέου Κόσμου)

Βραβείο Δραματουργίας στους Γιωργή Τσουρή - Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο (Ο Βαρόνος "Φ" Φιάκας βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής - Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Πτι Παλαί)

Βραβείο Νέας Ηθοποιού στην Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας)

Το βραβείο Νέου Ηθοποιού μοιράστηκαν ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, Κνωσός)

Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών στην παράσταση "Βαδίζοντας" του Τόμας Μπέρνχαρντ, σκην. Αλεξάνδρα Καζάζου, (Ομάδα Transantlantic Group, Δίπυλον)

Ακόμη απονεμήθηκαν δύο έπαινοι, ο 1ος Έπαινος στην Μαρία Χατζηεμμανουήλ για τη συμβολή της μέσω των μεταφράσεων των θεατρικών έργων από τα Ισπανικά στα Ελληνικά και ο 2ος Έπαινος στην Ομάδα Πλεύσις – Αντώνης Κουτρουμπής

Σημειώνεται ότι την κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελούν οι Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου, Δημήτρης Τσατσούλης