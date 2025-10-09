Το «Φινιστρίνι» επιστρέφει για 2η χρονιά

Το Θέατρο Βικτώρια και η Εταιρεία Θεάτρου «Θεά~Ίρις» συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά το «ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» ένα διαχρονικό έργο του Βασίλη Ρίσβα με ερμηνευτή τον Γιώργο Κάρκα, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Χριστοδούλου. Η αναζήτηση του εαυτού μας, η αποδοχή του, η συμφιλίωση μαζί του, είναι αυτά που βασανίζουν τον άνθρωπο. Το κείμενο του Ρίσβα μας συναντά σε μια εποχή που ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις.

Μιλώντας μας για το έργο, ο Βασίλης Ρίσβας εξήγησε ότι «Το φινιστρίνι είναι μια καταγραφή των νευρώσεων και της αυτοαπομόνωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι το παράθυρο που κλείνουμε και σφραγίζουμε για να μην βλέπουμε, να μην ακούμε τι γίνεται έξω απ’ το κελί μας γιατί αδυνατούμε να διαχειριστούμε τους φόβους, τις ανασφάλειες, την κατάθλιψη, την ανικανότητά μας να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Έτσι διαλέγουμε να αποσυρθούμε, κρυβόμαστε στην τρύπα μας, στο μικρό προσωπικό μας σύμπαν και κατηγορούμε για την ανεπάρκεια μας οποιονδήποτε και οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ τον πραγματικά υπεύθυνο. Τον εαυτό μας. Και όταν επιτέλους έρχεται εκείνη η ευλογημένη στιγμή που αποφασίζουμε να ενεργοποιηθούμε, να ανοίξουμε το παράθυρο και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, συνειδητοποιούμε με πανικό ότι τίποτα εκεί έξω δεν είναι πια το ίδιο. Ότι είμαστε πιο μόνοι από ποτέ, όλα μας έχουν προσπεράσει. Και οι άνθρωποι και ο χρόνος και ο τόπος...

Όσο για τον ήρωα του έργου τόνισε ότι «έχει χιούμορ, ενδοσκοπική διάθεση και αυτοσαρκασμό, επιχειρεί μια βουτιά στο παρελθόν του με σκοπό να καταφέρει να εναρμονιστεί με το παρόν του και να αντιμετωπίσει όλα αυτά που τον συνθλίβουν. Καταλήγει όμως να κάβο κραυγάζει για βοήθεια. Το θέμα είναι... Υπάρχει κάποιος να τον ακούσει; κι αν τον ακούσει θα τον βοηθήσει ή θα διπλό σφραγίσει και το δικό του παράθυρο;

Ο Γιώργος Κάρκας επισήμανε μιλώντας μας ότι «Μετά τη ζωή του ανθρώπου το ύψιστο ιδανικό είναι η ελευθερία του», και συνεχίζοντας τόνισε τα μεγάλα ερωτήματα με τα οποία αναμετριέται η παράσταση «Αντέχει ο άνθρωπος να χάσει την ελευθερία του; Ίσως αντέχει, αρκεί να νιώθει ελεύθερος να σκέφτεται όσο θα είναι έγκλειστος.Τι θα μπορούσε να οδηγήσει, άραγε, έναν άνθρωπο να απομονωθεί από όλους και από όλα; Τι θα μπορούσε να οδηγήσει, άραγε, έναν άνθρωπο να βιώνει τον εγκλεισμό του από δική του επιλογή; Πότε είναι τελικά πραγματικά ελεύθερος ένας άνθρωπος;»

Ταυτότητα Παράστασης

​Παίζει: Ο Γιώργος Κάρκας

Κείμενο: Βασίλης Ρίσβας

Σκηνοθεσία:Γιώργος Χριστοδούλου

Σκηνικά -Κοστούμια:​ Δέσποινα Βολίδη

​Μουσική Επιμέλεια:​​ Ιάκωβος Δρόσος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σπύρος Κάρδαρης

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Ματσιούλας

Copyright Φωτογραφιών Βίντεο:​​ Πάνος Γκόλφης

Βοηθός Σκηνοθέτη:​​ Ουρανία Μαργαρώνη

Συνεργάτης Ταμείο: Κική Γεωργαντζή

Επικοινωνία-Προβολή Παράστασης: Μαρίνα Λαχανά.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μαγνησίας 5 και Αριστοτέλους 132, 112 51, Αθήνα

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: 210 8820008 και 6988 441 991

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά

Παραστάσεις: Δευτέρα-Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 15 €

Φοιτητικό-Ανέργων-Πολύτεκνοι-ΑΜΕΑ: 10 €

Ηλεκτρονική Προπώληση:TICKET SERVICES.

Τηλ: 210 7234567