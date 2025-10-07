Πώς σχετίζεται μια γυναικοκτονία με τον φασισμό; Μία απάντηση κρύβει η παράσταση «Η γέννηση ενός φασίστα, η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» που ανεβαίνει μόνο τις Τετάρτες του Οκτωβρίου στις 7μμ στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός. Πρόκειται για μια αποτρόπαια γυναικοκτονία την εποχή της χούντας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη οδηγώντας τον τότε πολιτικό μετανάστη στο Λονδίνο Νίκο Κούνδουρο να παρακολουθήσει τις διαστάσεις της πολύκροτης δίκης και να μας παραδώσει ένα συγκλονιστικό μονόδραμα εμβαθύνοντας στο θολωμένο μυαλό του δολοφόνου, φοιτητή της νομικής που μετά από ερωτική πράξη σκοτώνει τη νεαρή κοπέλα με την οποία είχε σχέση, πετώντας το πτώμα της. Περιγράφει λεπτομερώς την αγωνία και την μανία καταδίωξης του θύτη ο οποίος μπέρδεψε το δικαστήριο και χαρακτηρίστηκε και σχιζοφρενής και σε απόλυτη συνείδηση ενώ στην απολογία του δήλωσε ότι είναι άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Ο Νίκος Κούνδουρος ξετυλίγει αριστοτεχνικά το κουβάρι των γεγονότων για να αποκαλύψει την παράνοια στη γέννηση ενός φασίστα.

«Ο εφιάλτης του φασισμού είναι ζωντανός» είναι η σύνδεση που κάνει η Γιώτα Κουνδουράκη που μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στο έργο για να το σκηνοθετήσει ξανά με πρωταγωνιστή τον Νίκο Πανόπουλο, όταν την καλούμε να μας μιλήσει για το έργο σε μία εποχή που οι γυναικοκτονίες τείνουν να γίνουν ...κανονικότητα.

H σκηνοθέτρια Γιώτα Κουνδουράκη



Της ζητήσαμε να μας παρουσιάσει το έργο όσο και τη σκηνοθετική της προσέγγιση.

«Το έργο βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που συγκλόνισε τα χρόνια της δικτατορίας την κοινή γνώμη. Η δίκη δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο φόνος ήταν αποτρόπαιος και ο δολοφόνος παρουσίαζε διπλό πρόσωπο.

Υποστηρίζει ότι είναι άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών της χούντας και ότι η δολοφονία που έκανε ήταν πολιτική και όχι προσωπική. Υποστηρίζει ότι η αστυνομία ήξερε, αλλά ότι τον πρόδωσε και τον άφησε εκτεθειμένο να σηκώσει μόνος το βάρος αυτής της πράξης. Η κοινή γνώμη της εποχής παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη. Αυτό ήταν που έκανε και τον Νίκο Κούνδουρο να δραματοποιήσει την "Απολογία" του Θεόφιλου Τσάφου στο δικαστήριο και να κάνει μια βαθιά τομή στη ψυχή ενός φασίστα.

Δηλώνει "άψογος", πιστός στις ιδέες του και πατριώτης. Επέλεξα στην παράσταση η ψυχή της δολοφονημένης να είναι παρούσα. Η γυναίκα που σκότωσε ήταν το πιο αγαπημένο του πλάσμα, η γυναίκα της ζωής του. Την στραγγάλισε και την πέταξε σαν σκουπίδι από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου γυμνή στο πεζοδρόμιο. Ήταν μέλος αριστερής μυστικής οργάνωσης ισχυρίζεται στο δικαστήριο.

Σκηνοθέτησα μια μοντέρνα παράσταση με video art ήχους και μουσική για να σκανάρω το μυαλό του ήρωα. Ο Τσάφος ζει ανάμεσα μας, η εμμονή σε ιδεολογίες δημιουργεί εγκλήματα και είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα.

Και πριν 15 χρόνια που την σκηνοθέτησα και τώρα, αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ, δεν ήταν το γεγονός, που είναι έτσι κι αλλιώς φρικτό, αλλά πως ο συμπαθέστατος ευφυής ήρωας που γοητεύει το ακροατήριο του δικαστηρίου, ξερνάει μέσα από την "Απολογία" το άρρωστο και επικίνδυνο Εγώ του.

Οι καθοδηγητές ξέρουν να δημιουργήσουν, εκμεταλλευόμενοι τέτοιες προσωπικότητες, τους απόλυτους φασίστες, που μπορούν να σκοτώσουν για μια ιδεολογία ακόμα και τον άνθρωπο που αγαπούν».

Πληροφορίες

Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54 τηλ. 210 3454831)

Κάθε 8,15 και 22 Οκτωβρίου στις 19:00

Εισιτήρια 12-15 ευρώ Προπώληση ticketservices.gr

«Η γέννηση ενός φασίστα η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου»

Κείμενο: Νίκος Κούνδουρος

Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη

Ερμηνεία: Νίκος Πανόπουλος

Φωτογράφιση/Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Video art - Εικαστική Σκηνική Επιμέλεια: Νίκος Γιαβρόπουλος

Επιμέλεια Μουσικής ήχων: Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη