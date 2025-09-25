Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή

Αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τον Λευτέρη Βογιατζή, με αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από τη γέννησή του ετοιμάζει το θέατρο που έχει το όνομά του: το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων -Λευτέρης Βογιατζής. Και μας προσκαλεί να ξανασυναντήσουμε το βλέμμα ενός σπουδαίου δημιουργού τιμώντας τη διαχρονική του προσφορά στο ελληνικό θέατρο.

Το αφιέρωμα που ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και θα διαρκέσει ένα δεκαήμερο, φωτίζει την ανεκτίμητη καλλιτεχνική του κληρονομιά παρέχοντας στο κοινό την δυνατότητα να παρακολουθήσει τέσσερις παραστάσεις που καθρεπτίζουν την μοναδική σκηνοθετική ματιά του Βογιατζή και καθόρισαν την αισθητική και την γλώσσα του ελληνικού θεάτρου: «Καθαροί πια», «Αντιγόνη», «Θερμοκήπιο» και «Bella Venezia».

Παράλληλα το ίδιο διάστημα:

στον προαύλιο χώρο του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων, ειδικά διαμορφωμένες προβολές παρουσιάζουν σπάνιο αρχειακό υλικό: φωτογραφίες και αποσπάσματα από την πορεία του, μαρτυρίες συνεργατών και φίλων του που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και το όραμά του

μέσα στο θέατρο εκτίθενται κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα από εμβληματικές του παραστάσεις (Αντιγόνη 1992, Η σπασμένη στάμνα, Η νύχτα της κουκουβάγιας κ.α.).

ακόμη, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το προσωπικό καμαρίνι του Λευτέρη Βογιατζή, έναν χώρο, που παραμένει αναλλοίωτος, διατηρώντας τα προσωπικά του αντικείμενα και την ατμόσφαιρα της δουλειάς του.

«Ο Λευτέρης υπήρξε δάσκαλος συνοδοιπόρος και ακούραστος ερευνητής της θεατρικής τέχνης. Μ΄ αυτό το αφιέρωμα, ανοίγουμε ξανά τον κόσμο του στο κοινό» σημειώνει ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», που διαχειρίζεται το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων ιδρύθηκε το 1981 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ανανέωση της θεατρικής πράξης στην Ελλάδα. Υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Βογιατζή, ανέδειξε νέες προσεγγίσεις σε κλασικά και σύγχρονα έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή.

Το πρόγραμμα της προβολής των έργων του είναι το ακόλουθο:

*Σάββατο 27/09 - BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 20:30

*Κυριακή 28/09 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30

*Δευτέρα 29/09 - ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)

*Τρίτη 30/09 - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30

*Πέμπτη 02/10 - ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)

*Παρασκευή 03/10 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30

*Σάββατο 04/10 - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30

*Κυριακή 05/10 - BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 19:30

Σημειώνουμε ότι την έκθεση επιμελούνται οι Αλιδάκης Σπύρος, Καστανιά Νεφέλη, Σταυρουλάκης Κωστής ενώ την εγκατάσταση φωτισμών ήχου και βίντεο υπογράφουν οι Μπούχρας Γιώργος και Χαδούλης Άγγελος. Ωστόσο είναι αρκετοί ακόμη αυτοί που συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση του αφιερώματος (Ειρήνη Λεβίδη, Γιώργος Σκεύας, Δεληγιάννης Δημήτρης, Δούρου Μαρία, Κατσανεβάκη Μυρτώ, Λιακοπούλου Κατερίνα, Λυκούδης Σπύρος, Μαυροειδή Στέλλα, Τόλης Τριαντάφυλλος, Τσάρκα Ιρένα, Τσάρκας Θανάσης, Χατζηαντωνίου Φοίβος, Χατζηλάμπρου Καρυοφυλλιά).

Πληροφορίες:

Η έκθεση στον χώρο του θεάτρου θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 18:30, με ελεύθερη είσοδο και προαπαιτούμενο την έκδοση δελτίου εισόδου μέσω ticketservices.gr.

Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη Τηλ.: 2108217877