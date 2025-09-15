Φεστιβάλ «Αναλόγιο» για τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής θεατρικής σκηνής

Το φεστιβάλ «Αναλόγιο» που ήδη έχει μπει στην τρίτη δεκαετία του και έχει ως κύριο στόχο τη δικτύωση του σύγχρονου νεοελληνικού θεατρικού έργου στα φεστιβάλ του κόσμου, πραγματοποιείται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στη δημιουργία ενός δικτύου για τη μετάφραση, έκδοση και διακίνηση των θεατρικών έργων κατ' αρχήν, με απώτερο σκοπό τις συμπαραγωγές ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε το μεταφραστικό πρόγραμμα να υποστηριχθεί με πρόγραμμα φιλοξενίας συγγραφέων/μεταφραστών διαρκείας τουλάχιστον 15 ημερών.

Οι φετινοί προσκεκλημένοι, εκτός από τις χώρες των Δρόμων του Μεταξιού, είναι συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημιουργοί, διευθυντές φεστιβάλ, κριτικοί, παραγωγοί από 16 χώρες, ενώ συνολικά στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος περισσότερα από 200 άτομα τόσο προσκεκλημένοι όσο και δημιουργοί από την Ελλάδα.

Τις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκαν οι «Διάλογοι των Αθηνών», έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη συζήτηση με την απονομή βραβείων σε ανθρώπους του θεάτρου για την προσφορά τους σε αυτό ενώ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο ΝΟΥΣ θα παρασταθούν 23 νέα θεατρικά έργων καταξιωμένων, όπως και νέων θεατρικών συγγραφέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή 21/9 για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί ινδικό, σύγχρονο θεατρικό έργο σε αθηναϊκή σκηνή, το έργο του Ramu Ramanathan, Οδός Σακίνα Μανζίλ 3, που μετέφρασε η Σίσσυ Παπαθανασίου και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Κώστα Κουτσολέλου– Δώρας Στυλιανέση. Από το Φεστιβάλ Αναλόγιο δεν λείπουν και οι παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο τη δικτύωση των δημιουργών που περιλαμβάνουν μικρές παρουσιάσεις έργων και παραστάσεων, από Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς.

Αναλυτικά τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά:



11.00: [περφόρμανς] Καρέκλες

Επιμέλεια: Δανάη Παπουτσή

Κοινό και Δημιουργοί διαβάζουν και αφηγούνται.

Μία περφόρμανς– αφιέρωμα στα 20 χρόνια του ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ και τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.



12.00: Κτίζοντας γέφυρες– Στρογγυλό τραπέζι

Με τη συμμετοχή θεωρητικών, κριτικών, συγγραφέων, μεταφραστών, σκηνοθετών και όλων των ξένων προσκεκλημένων στη διοργάνωση.

Καθώς το Θέατρο χτίζει γέφυρες ανάμεσα στις κοινότητες, και ενισχύει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο δράμα ως μέσο διαλόγου, αυτό το Στρογγυλό Τραπέζι, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αξιοποίηση της δραματικής τέχνης για την ανταλλαγή ιδεών και τη διασύνδεση κοινωνικών ομάδων πέρα από διαφορές και διαχωρισμούς. Ζητούμενο είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων και ιδρυμάτων από διαφορετικά κράτη στον τομέα της μετάφρασης, της έκδοσης και διακίνησης έργων, η ενίσχυση των καλλιτεχνικών ανταλλαγών και η διερεύνηση της δυνατότητας για την υλοποίηση κοινών θεατρικών παραγωγών.

Το απόγευμα της Τρίτης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός εκτός των θεατρικών έργων που θα παρουσιαστούν:



19.00: [παράσταση] Ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης

Κείμενο: Γιώργος Μανιώτης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού

Ερμηνεία: Γεράσιμος Γεννατάς, Νίκος Χατζηπαπάς

και 21.00: [έργο εν εξελίξει] Η Σικελία του Αισχύλου

Κείμενο: Άννα Δάρδα-Ιορδανίδου Σκηνοθεσία: Σπύρος Βραχωρίτης

Στις 20.00, θα απονεμηθούν βραβεία στους καταξιωμένους ανθρώπους του Θεάτρου

(αλφαβητικά): Σπύρο Βραχωρίτη, Θανάση Παπαγεωργίου, Λέανδρο Πολενάκη, Ανδρέα Στάικο.

Παρουσίαση τελετής: Κωνσταντίνος Κυριακού, Κατερίνα Μπιλάλη, Μάνος Καρατζογιάννης

Θέατρο Νους

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 17.00 προβολή ταινιών μικρού μήκους Escape, Cherry Orchard. War, How to Survive Autumn της Oksana Mysina.



Παραστάσεις:



19.00–20.00: [έργο εν εξελίξει] Η κοιλάδα με τις παπαρούνες

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αλεξίου



20.00–21.00: [έργο εν εξελίξει] Η ρωγμή των 7 και 45 μ.μ. (Ξανά, Ξανά, Ξανά!)

Κείμενο: Βασίλης Κατσικονούρης Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης



21.00–22.00: [περφόρμανς] Όταν ονειρεύονται τη Λίλλυ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Μαριτίνα Πάσσαρη



Πέμπτη 18



18.30–19.30: [σκηνική ανάγνωση] Αδόκιμος όρος

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρασαββίδης



19.30–20.30: [σκηνική ανάγνωση] DON SURREALISM

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Έλενα Πέγκα



20.30–21.30: [σκηνική ανάγνωση] Οι μέλισσες στον πόλεμο

Κείμενο: Δημήτρης Φούτσιας Σκηνοθεσία: Ηλίας Μαλανδρής



21.30–22.30: [σκηνική ανάγνωση] Prost Κείμενο-Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζηπαπάς

Παρασκευή 19



17.30–18.30: [σκηνική ανάγνωση] Γκρέτα Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κωνσ. Γιαχαλή



18.30–19.30: [σκηνική ανάγνωση] Σαρκοφάγα φυτά

Κείμενο: Μαύρα Καζάκη Σκηνοθεσία: Γιάννης Σολδάτος



19.30–20.30: [περφόρμανς] Η εξομολόγηση μιας γάτας

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Μηνάς Βιντιάδης



20.30–21.30: [σκηνική ανάγνωση] Άστρα

Κείμενο: Έφη Βενιανάκη Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη



21.30–22.30: [σκηνική ανάγνωση] Stayin' Alive, ρε κουφάλα Χάρε

Κείμενο: Σάκης Σερέφας Σκηνοθεσία: Μαρία Αιγινίτου

Σάββατο 20

16.00–17.00: [περφόρμανς] Γιατί δεν γυρίζεις πίσω;

Κείμενο: Αλέξανδρος Ιβανίδης Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι



17.00–18.00: [σκηνική ανάγνωση] Το Κεφάλαιο (DasKapital)

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Αναστασία Αντωνακάκη



18.00–19.00: [περφόρμανς] Φράουλες τον Ιούλιο

Κείμενο: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Σκηνοθεσία: Χρύσα Καψούλη



19.00–20.00: [σκηνική ανάγνωση] Ποια πραγματικότητα;

Κείμενο: Νίνα Ράπη Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπιλάλη



20.00–21.00: [σκηνική ανάγνωση] Το νυφικό στο πάτωμα

Κείμενο: Ξένια Τσιούμα Σκηνοθεσία: Ειρήνη Τζαβάρα



21.00–22.00: [σκηνική ανάγνωση] Πεταλούδες

Κείμενο: Μάργκαρετ Γουέσελινκ Σκηνοθεσία: Χαρά Λιανού



22.00–23.00: [σκηνική ανάγνωση] Las Palmas

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Μαρία Αιγινίτου



Κυριακή 21



17.00–18.00: [σκηνική ανάγνωση] Η Αντιγόνη, οι ξένοι κι η φωτιά

Κείμενο: Πέννυ Μηλιά Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

18.00–19.00: [περφόρμανς] Ταχυδρομική θυρίδα: Κιβωτός

Κείμενο: Χλόη Κουτσουμπέλη Σκηνοθεσία: Λίνα Φούντογλου

19.00–20.00: [σκηνική ανάγνωση] Όταν ο Καραγκιόζης συνάντησε τον Τραμπ

Κείμενο: Γιάννης Σολδάτος Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού

20.00–21.00: [σκηνική ανάγνωση] Οδός Σακίνα Μανζίλ 3, Ινδία.

Κείμενο: Ramu Ramanathan Μετάφραση: Σίσσυ Παπαθανασίου

Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Κώστας Κουτσολέλος– Δώρα Στυλιανέση *

21.00–22.30: [σκηνική ανάγνωση] Nothing for nothing

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φετινοί προσκεκλημένοι που θα παραβρεθούν στο φεστιβάλ είναι οι: