Χατ τρικ για τη δεύτερη νιότη του φορέα

Οχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία προγράμματα παρουσιάστηκαν χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Το ένα αφορά τον εορτασμό των 130 χρόνων από τη λειτουργία της «ναυαρχίδας» του πολιτισμού στον Πειραιά, με έκθεση-αφιέρωμα στον αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμο (1849-1912) που υπογράφει όχι μόνο τη δημιουργία του ιστορικού θεάτρου το 1885 αλλά και τη διαμόρφωση της πόλης στο τέλος του 19ου αιώνα (Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά από τις 26/9). Θα περιλαμβάνει ακόμη ειδικές ιστορικές εκθέσεις για το θέατρο και τους μηχανισμούς του, παρεμβάσεις με ομιλίες, στρογγυλές τράπεζες και δρώμενα που θα αναδεικνύουν τη σχέση της πόλης με το θέατρο-μάρτυρα όλων των γεγονότων ενός αιώνα και βάλε, αλλά και ένα εκδοτικό εγχείρημα - παραστασιολόγιο με τις 2.000 παραστάσεις που έχει φιλοξενήσει η σκηνή του Πειραιά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Το δεύτερο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου είναι το νέο φεστιβάλ «Τα ντοκουμέντα του Πειραιά» που εγκαινιάζεται αυτή την καλλιτεχνική περίοδο και περιλαμβάνει δρώμενα γνωριμίας είτε α) με έργα-αναθέσεις για τα συμβολικά τοπόσημα του Πειραιά, από τα ξενοδοχεία της Τρούμπας μέχρι τα Καμίνια, τα οποία αναδεικνύουν την πόλη, αλλά, παράλληλα, ανοίγονται και στους κατοίκους της, τις γειτονιές, τις αλάνες και τις περιοχές μέσα από αφηγήσεις που αναδεικνύουν την ιστορικότητά τους και τη σύνδεσή τους με το σήμερα, είτε β) μέσω ξεναγήσεων, είτε γ) με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις και συζητήσεις που θα δίνουν έμφαση στο κοινωνικό εύρος από τον σχηματισμό της εργατούπολης και μιας ανθηρής οικονομίας βασισμένης στη θάλασσα και τη ναυτιλία έως τα επαγγέλματα που έδωσαν ζωή στην πόλη, το βάθος της ιστορίας που έχει ξετυλιχτεί αυτά τα 130 χρόνια, αλλά και την οργάνωση της ζωής στον αστικό ιστό και σε διάφορες εκφάνσεις της από το ποδόσφαιρο μέχρι και το λαϊκό φαγώσιμο, όπως είναι το... σουβλάκι.

Το τρίτο δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα της νέας θεατρικής σεζόν 2025-2026 με ηχηρά ονόματα σε πρωτότυπα έργα, καινοτόμες προσεγγίσεις σε κλασικά, αναπάντεχες διασκευές από καταξιωμένους συγγραφείς και σκηνοθέτες αλλά και τολμηρές αναθέσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και έναν 17χρονο μαθητή Λυκείου.

Αλλωστε το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή Νίκου Διαμαντή για ένα «κύμα πολιτισμού που θα αγκαλιάζει την πόλη και τους κατοίκους της» περιλαμβάνει ένα πλέγμα εκδηλώσεων και δωρεάν εργαστηρίων που ξεκινά από τα σχολεία και φτάνει στην τρίτη ηλικία. Και το εορταστικό πολυσυλλεκτικό και πολύτοπο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες από τους δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιάννη Χατζηαλέξη, διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη καθώς και τον καλλιτεχνικό διευθυντή δείχνει πως ο Πειραιάς δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας τόπος μνήμης, αγώνα και δημιουργίας.

Με φόντο μια ιστορική αυλαία, το, γεμάτο συμβολισμούς, θεατρικό τεκμήριο σκηνογραφίας του 19ου αιώνα «Αι νύμφαι ακούουσαι τον Ορφέα», στη σκηνή όπου μετά τη συνέντευξη Τύπου ανέβηκαν όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στις δράσεις του ΔΘΠ για να ευχηθούν, ανακοινώθηκε το εντυπωσιακό ρεπερτόριο για το 2025-2026.

Στην κεντρική σκηνή θα επαναληφθούν οι παραστάσεις «Οσα παίρνει ο άνεμος» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη (29/9- 5/10) και «Merdes!» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη (16/10-11/1/26). Από 1η Νοεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026 θα ανεβεί η παιδική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο παραμύθι της Τασούλας Επτακοίλη «Μέριλιν» σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη.

Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

● Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη για τον Γιάννη τον Φονιά που ενέπνευσε τους Γκάτσο-Χατζιδάκι, με τίτλο «Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση», σκηνοθετείται από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη. Αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία γυναικοκτονίας, που διεπράχθη τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό του Νομού Ηλείας (1/12-26/5/2026).

● Ο τσεχοφικός «Ιβάνοφ» είναι το έργο που διασκευάζει και σκηνοθετεί, στη δεύτερη συνεργασία του με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο καταξιωμένος Γιάννης Χουβαρδάς, φέρνοντας επί σκηνής εκτός από ένα σπουδαίο καστ (Ξάφης, Σκουλά, Νταλιάνης, Φραγκούλης, Χατζόπουλος, Καζάζη, Δόβρης) και τον μουσικό Blaine Reininger (23/1-5/4/2026).

● Ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί, σε ένα «πανηγυρικό ρέκβιεμ» για μια Ελλάδα που χάθηκε, το λατρεμένο κινηματογραφικό έργο των Κώστα Πρετεντέρη-Ασημάκη Γιαλαμά «Τζένη Τζένη» (17/4-31/5/2026).

● Βασισμένος στη βραβευμένη ταινία για τα «Παιδιά του Πειραιά» «Ποτέ την Κυριακή» που ταξίδεψε μέχρι το Χόλιγουντ, ο Δημήτρης Μαλισσόβας σκηνοθετεί το μιούζικαλ «Illya Darling» (6-28/6) με τη Νάντια Μπουλέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι ακόμα: Στη Σκηνή Ω ο Ντίνος Γκελαμέρης εμπνέεται από το εμβληματικό μυθιστόρημα του Σάλιντζερ «Ο φύλακας στη σίκαλη» και το φέρνει στο σήμερα με το έργο του «Ωριμότητα» (10/10-2/11). Ακολουθεί (13/11-7/12) το έργο «Ακου Μικρέ» των Σπύρου Ασημένιου και Ερμή Περιστέρη για τους βομβαρδισμούς του Πειραιά. Στη συνέχεια έρχεται το έργο της Νατάσας Νταϊλιάνη «Αναζητώντας την Ελένη» που είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού από τα Τρίκαλα κατά την εποχή της ελληνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη «Το Ξενοδοχείο: η νύχτα που πέφτει» σε σκηνοθεσία Λίνας Φούντογλου (22/1-1/3). Κι έπονται ο Δήμος Αβδελιώδης που σκηνοθετεί «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού (7/3-5/4), ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς με τον «Κήπο των επίγειων απολαύσεων» (από 16 Απριλίου για 6 παραστάσεις), ο Παντελής Δεντάκης που σκηνοθετεί «Το Μαύρο Κουτί» του Γιώργου Ηλιόπουλου (25/4-31/5).

Αρκετά είναι και τα έργα που θα παρουσιαστούν στο Φουαγιέ του θεάτρου. Θα επανέλθουμε!