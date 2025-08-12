«Ακούς, Πεισθέταιρε, τη φωνή του πουλιού;»

Αφιερωμένο στους «Ορνιθες» του Αριστοφάνη, στη σκηνική γλώσσα και στα παραγλωσσικά σημεία της αριστοφανικής κωμωδίας και των πουλιών, το 7ο Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Ερευνας για το Αρχαίο Δράμα «Θερινό Μαντείο» επιστρέφει στη Δωδώνη μαζί με τον νέο θεσμό, το Μικρό Μαντείο, αντίστοιχο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8-14 χρόνων

Με στόχο αυτόν που είχε εξαρχής, τη σύνδεση εμμέσως της αρχαίας Δωδώνης με τη μελέτη του αρχαίου δράματος, το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Ερευνας για το Αρχαίο Δράμα «Θερινό Μαντείο» που υλοποιείται από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος του υπουργείου Πολιτισμού, επιστρέφει και φέτος για 7η χρονιά από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, με έναν εξαιρετικό θεματολογικό άξονα που αφορά τον λόγο των πουλιών στους αριστοφανικούς «Ορνιθες». Αυτή τη φορά όμως η διοργάνωση, που απευθύνεται σε επαγγελματίες ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς, εικαστικούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές δραματικών σχολών και φοιτητές σχετικών τμημάτων, συνοδεύεται κι από έναν «θυγατρικό», νέο θεσμό, το 1ο Μικρό Μαντείο (29/8-31/8), θεατρικό εργαστήρι με αντίστοιχη θεματολογία για παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι 14 χρόνων.

«Πελειάδες. Ο λόγος· στα Πουλιά» είναι ο τίτλος των εργαστηρίων του Θερινού Μαντείου: «Λέγεται ότι τον τόπο του Μαντείου της Δωδώνης τον διάλεξαν πουλιά. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι από τη Θήβα της Αιγύπτου ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια, οι Πελειάδες, από τα οποία το ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Αμμωνα Δία, και το άλλο ήλθε στη Δωδώνη και κάθισε επάνω σε μια βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία, και υπέδειξε το σημείο όπου έπρεπε να ιδρυθεί το μαντείο του θεού. Οι μάντεις ερμήνευαν το θρόισμα των φύλλων της βελανιδιάς και το πέταγμα των πουλιών που φώλιαζαν σ’ αυτή», διευκρινίζεται εν είδει εισαγωγής στο φετινό πρόγραμμα του 7ου Θερινού Μαντείου που θα ασχοληθεί με τον λόγο στους «Ορνιθες», τον λόγο των πουλιών, δηλαδή. Τα εργαστήρια θα εστιάσουν στη σκηνική γλώσσα και στα παραγλωσσικά σημεία της κωμωδίας και των πουλιών στο έργο του Αριστοφάνη.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, στον αύλειο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλλα, στη Σχολή Χορού «Αριστέα Λίτου» και σε δημόσιους χώρους:

● Εργαστήριο μετάφρασης από τον ποιητή-μεταφραστή Γιάννη Αστερή, με τίτλο «Οι “Ορνιθες” του Αριστοφάνη και οι εποχές της γλώσσας»

● Θεωρητική και δραματουργική μελέτη του κειμένου και υποκριτική πράξη στον δημόσιο χώρο από τη θεατρολόγο Ιωάννα Ρεμεδιάκη και δημιουργία ενός μικρού τόξου, από τους συμμετέχοντες/ουσες των εργαστηρίων σε συνεργασία με το Μπουλούκι/Περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης.

● Υποκριτική μελέτη από:

● τη σκηνοθέτρια Νικαίτη Κοντούρη: «Είδα στον ύπνο μου πουλιά και με προκάλεσαν να τα επισκεφτώ!»

● τον ηθοποιό Θέμη Πάνου: «Αγγελιοφόρος, εισέρχομαι στη σκηνή εξερχόμενος εαυτού»

● την ηθοποιό Αγλαΐα Παππά: «Το εγερτήριο των πουλιών του Τειρεσία».

● Ο λόγος ως μουσικό αντικείμενο και η χρήση της ανθρώπινης φωνής –χωρίς λέξεις– ως εργαλείο της υποκριτικής, από τον μουσικό Κορνήλιο Σελαμσή: «Ανθρωποι. Πουλιά».

● Οι ήχοι των πουλιών, από τη σκηνοθέτρια και δασκάλα φωνητικής Ρηνιώ Κυριαζή: «Το κάλεσμα του Εποπα».

● Η θεατρική μάσκα ως χρηστικό εργαλείο της σκηνικής πράξης από τον χορευτή-ακροβάτη Καμίλο Μπεντανκόρ: «Μάσκα».

Οσο για το 1ο Μικρό Μαντείο, περιλαμβάνει:

● Εργαστήριο μετάφρασης από τον ποιητή-μεταφραστή Γιάννη Αστερή: «Οι Ορνιθες του Αριστοφάνη και οι εποχές της γλώσσας».

● Υποκριτικής από τη θεατρολόγο-σκηνοθέτρια Ιωάννα Ρεμεδιάκη: «Μικροί χτίστες-πουλιά».

● Φωνής, οι ήχοι των πουλιών από τη δασκάλα φωνής Ρηνιώ Κυριαζή: «Το κάλεσμα του Εποπα».

● Χρήσης θεατρικής μάσκας από τον χορευτή-ακροβάτη Καμίλο Μπεντανκόρ: «Nα παίξουμε Commedia».

Τα εργαστήρια συνοδεύονται από ανοιχτές εκδηλώσεις για το κοινό, διαλέξεις γύρω από το έργο του Αριστοφάνη, τη φύση και τα πουλιά, τους μύθους και τους θρύλους που τα συνοδεύουν και παρουσίαση της παραστασιογραφίας των έργων του Αριστοφάνη του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, παράσταση στις 27 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης με τους «Ορνιθες» από τους απόφοιτους της Δραματικής Σχολής «Αρχή» σε μετάφραση Γιάννη Αστερή, σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή, κίνηση Νατάσας Ζούκα και μουσική Βίκυς Καπετανοπούλου. Η παράσταση πραγματοποιείται στις 18.30 με το φως της ημέρας, με φυσικό φωτισμό δηλαδή, χωρίς τη χρήση φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού και με ελεύθερη είσοδο.

Προβλέπονται επίσης παρουσιάσεις της ερευνητικής δουλειάς των εργαστηρίων στις 31 Αυγούστου και στις 7 Σεπτεμβρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το κόστος συμμετοχής είναι α) για το Εργαστήριο ενηλίκων: 80 € χωρίς διαμονή και 150 € με διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης των Ιωαννίνων και β) για το Εργαστήριο παιδιών 20 €. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510-73233 και 26510-25670. Δηλώσεις συμμετοχής στο email [email protected]