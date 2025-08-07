Μια παράσταση που θα καλπάσει «σαν άγριο άλογο» στο ΠΛΥΦΑ

Το θεατρικό έργο «Σαν άγριο άλογο» αντλεί έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες της δημιουργού, Ασήμως Σταυροπούλου. Υφαίνοντας μια αφήγηση μέσα από ποιήματα, το έργο εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα της ταυτότητας και στη διαδικασία της αυτο-ανακάλυψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθεί την πορεία του Τζο, ενός ατόμου που δεν ανήκει στο δίπολο του φύλου. Οσο το Τζο μεταμορφώνεται και επιθυμεί να βιώσει πλήρως το σώμα του, συναντά και επανασυστήνεται με ανθρώπους που αναζητούν την προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του.

Μία από τις κεντρικές συγκρούσεις του έργου είναι η σχέση με τον πατέρα. Εμβόλιμα όνειρα, εκφρασμένα μέσα από τον χορό, μαρτυρούν βαθύτερους φόβους και ασυνείδητες μάχες.

Ενώ το κεντρικό πρόσωπο προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του, η αφήγηση συνεχίζεται με την επίσκεψη μιας προηγούμενης σχέσης του, γεγονός που πυροδοτεί ακόμα μια σύγκρουση με το παρελθόν και τα παλιά κομμάτια του εαυτού του. Καθώς το Τζο αλλάζει, οι σχέσεις του επαναπροσδιορίζονται.

Ο χορός, όπως στην αρχαία τραγωδία, λειτουργεί ως μάρτυρας της εσωτερικής πάλης που βιώνει.

Μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, το έργο φωτίζει το ασυνείδητο και την ανάγκη του ατόμου να αφεθεί ελεύθερο, «σαν άγριο άλογο».

«Το σώμα σαν θεριό θέλει να χιμήξει στις πορτοκαλιές, γυμνό να πει μια αλήθεια».

Πληροφορίες: Για 6 παραστάσεις στον πολυχώρο του ΠΛΥΦΑ (8, 9, 11 & 15, 16 & 18 Σεπτεμβρίου). Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ασήμω Σταυροπούλου. Πρωταγωνιστούν: Μιμίτα Σωκαρά, Θανάσης Βοϊδήλος, Βαλιάνα Σιμητάκου, Ελενα Ράγγου. Ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Αρμάν Μενετιάν, Λίνας Λαμπροπούλου.