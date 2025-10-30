Πρεμιέρα με Τζάρμους και εκλεκτές παρουσίες

Βραβευμένες ταινίες αλλά και πειραματικές καταξιωμένων διεθνώς σκηνοθετών και πρωτοεμφανιζόμενων ταλέντων, ειδικά αφιερώματα, masterclasses, παράλληλες εκδηλώσεις, διαγωνιστικά τμήματα με ελληνικές και ξένες παραγωγές... όλα είναι έτοιμα για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που ανεβάζει αυλαία απόψε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» με τη νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother», η οποία αποχώρησε με τον Χρυσό Λέοντα από το πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά δημιούργησε ένα λεπτοδουλεμένο κινηματογραφικό τρίπτυχο με ιστορίες που εστιάζουν στις σχέσεις ενήλικων παιδιών με τους συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. «...διαπνέεται από όλες τις διαχρονικές και πολύτιμες αρετές που χαρακτηρίζουν το έργο του Τζιμ Τζάρμους: την ομορφιά του τετριμμένου, το ατελές της κάθε επικοινωνίας, τις λεπτομέρειες που κρύβουν μέσα τους όλη την ουσία, το ιδιόρρυθμο λυτρωτικό χιούμορ, το μεγαλείο της απλότητας.

Ο Τζάρμους οικοδομεί ένα τρυφερό μωσαϊκό από βινιέτες της καθημερινότητας, που αποτυπώνονται στον κοινό καμβά των πολύπλοκων ανθρώπινων σχέσεων» σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης. Πρωταγωνιστούν οι: Κέιτ Μπλάνσετ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Ανταμ Ντράιβερ, Βίκι Κριπς, Τομ Γουέιτς και η Ιντια Μουρ - που πέρασε από τον χώρο του μόντελινγκ στην υποκριτική, το 2019 βρέθηκε στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο και θα παρευρεθεί στην τελετή έναρξης.

Συντελεστές

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα παραστούν επίσης ο παραγωγός της ταινίας, Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ, αλλά και δύο ακόμη από τους βασικούς συντελεστές της. Ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης του Τζάρμους, αλλά και του Ντέιβιντ Λιντς παλιότερα, ο οποίος θα δώσει masterclass (Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, «Παύλος Ζάννας»), όπως και η σπουδαία ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, η οποία θα μιλήσει -για τι άλλο;- φυσικά για την «Τέχνη της ενδυματολογίας» (Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 13.00-14.30, «Παύλος Ζάννας»).

Συναρπαστικές ιστορίες αλλά και χρήσιμα «εργαλεία» για την υποκριτική, τη διεύθυνση φωτογραφίας, το σενάριο, τη σκηνοθεσία θα αποκαλύψουν στο κοινό διάσημα ονόματα της 7ης τέχνης που θα δώσουν masterclasses (είσοδος ελεύθερη σε όλα με σειρά προτεραιότητας) και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ανάμεσά τους, η Ιζαμπέλ Ιπέρ, επίσημη προσκεκλημένη της διοργάνωσης, η οποία θα μιλήσει με θέμα «Από τη σκηνή στην οθόνη» και θα αναπτύξει τις διαφορές και τις ομοιότητες στην ερμηνευτική προσέγγιση που ακολουθεί στη θεατρική σκηνή και μπροστά από την κινηματογραφική κάμερα. (Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10.00-11.30, «Τζον Κασσαβέτης»).

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος, επίσης τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης, που τιμάται με τον Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της πορείας του, ενώ διοργανώνεται ρετροσπεκτίβα στο έργο του, θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ενώνεται ολοκληρωτικά τόσο με τους χαρακτήρες όσο και με τους ηθοποιούς των ταινιών του –επαγγελματίες και μη–, προκειμένου να δώσει πνοή και υπόσταση στους σύνθετους κινηματογραφικούς ήρωές του (Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, «Παύλος Ζάννας»).

Ακόμα, ο επιτυχημένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σαβέριο Κοστάντσο θα μιλήσει για τις προκλήσεις που συνοδεύουν την κινηματογραφική μεταφορά λογοτεχνικών έργων και την αφήγηση ιστοριών μεγάλης κλίμακας (Κυριακή 2 Νοεμβρίου 11.00-12.30, «Παύλος Ζάννας») και ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και καθηγητής Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ανοίξει τη συζήτηση σχετικά με την προαιώνια γοητεία και την ακαταμάχητη δύναμη του plot twist, της ανατροπής, δηλαδή, της προσδοκίας στη δραματική -και όχι μόνον- αφήγηση (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, 11.00-12.30, «Παύλος Ζάννας»).

Αφιέρωμα

Εξάλλου το 66ο Φεστιβάλ πραγματοποιεί αφιέρωμα στο plot twist και προσεγγίζει το πολύτιμο αυτό αφηγηματικό εργαλείο με μια ανατρεπτική ματιά. Για το αφιέρωμα «Plot Twist, Beyond the Sixth Sense» έχουν επιλεγεί σπάνιες και λιγότερο προβεβλημένες ταινίες οι οποίες γυρίστηκαν από το 1976 έως το 2025. Ανάμεσά τους θα προβληθούν και δύο ελληνικές, η «Κινέττα» του Γιώργου Λάνθιμου και «Η φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη. Την επιλογή των ταινιών ανέλαβε ως guest curator η Μίριαμ Μπεν Σαλά, επιμελήτρια τέχνης και διευθύντρια του The Renaissance Society at The University of Chicago, η οποία θα επιμεληθεί το περίπτερο της Γαλλίας στην Μπιενάλε της Βενετίας, τον Μάιο 2026.

Σήμερα, η Γιορτή του Σινεμά

Η σκοτεινή αίθουσα με τη μεγάλη οθόνη που εξακολουθεί να συναρπάζει γιορτάζεται σήμερα. Σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές έχουν ενιαίο εισιτήριο 2€. Η Γιορτή του Σινεμά, μια ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, για να τονωθούν οι κινηματογραφικές αίθουσες και να μπορέσει το κοινό να επιδοθεί σε έναν σινεφίλ μαραθώνιο χωρίς το άγχος του αντιτίμου. Ξεχυθείτε λοιπόν και δείτε ταινίες χωρίς φόβο και με πάθος