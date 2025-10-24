Εξήντα δύο ευχές για «καλή επιτυχία» στο ελληνικό σινεμά

Αρκετές, 62 το σύνολο, θα είναι οι ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο φετινό 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που ξεκινάει σε λίγες μέρες (30/10-9/11). Συγκεκριμένα θα παιχτούν 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, από το σύνολο των οποίων οι 29 θα είναι σε πρώτη προβολή και 9 συμμετέχουν σε διεθνή διαγωνιστικά τμήματα.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν τρεις ταινίες:

■ «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου. Η ταινία αποτελεί τη μεγάλου μήκους εκδοχή της ομώνυμης μικρού μήκους που απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ Δράμας το 2023 και βραβεύτηκε με το Europa Cinemas Label, μία σημαντική τιμητική διάκριση στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, που σημαίνει πως έχει τη δυνατότητα να υποστηριχτεί η διανομή της στο κύκλωμα των δεκάδων κινηματογραφικών αιθουσών ολόκληρης της Ευρώπης που βρίσκονται στο δίκτυο Europa Cinemas. Πρόκειται για τη σχέση δύο queer γυναικών ψηλά στα βαλκανικά βουνά, κάτι σαν θρίλερ με υπερβατικά/μεταφυσικά στοιχεία.

■ «Μπιτσκόμπερ» («Beachcomber») του Αριστοτέλη Μαραγκού: Η ταινία, εξ ολοκλήρου γυρισμένη στη Λέσβο, με την υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αποτελεί μια ποιητική αναμέτρηση με τη μνήμη, την ταυτότητα και τη θαλασσινή ψυχή του τόπου, αντλώντας έμπνευση από το έργο του Νίκου Καββαδία. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Αριστοτέλης Μαραγκός και η Χρυσούλα Κοροβέση, ενώ η παραγωγή ανήκει στην PLANKTON Films, εταιρεία με έδρα τη Λέσβο.

■ «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου: Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της βραβευμένης σκηνοθέτριας, που διαγωνίστηκε στην Εβδομάδα Κριτικής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ, αφιερωμένο στις πρώτες και δεύτερες ταινίες σκηνοθετών από όλο τον κόσμο), μια φεμινιστική ταινία-εκδίκηση, εμπνευσμένη από τις μυθολογικές Γοργόνες, Σθενώ, Ευρυάλη και Μέδουσα.

«Νόβακ» του Χάρη Λαγκούση

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει επίσης τρεις ελληνικές συμμετοχές: Το «Νόβακ», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χάρη Λαγκούση που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, με ενδιαφέρουσα πλοκή. «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ, επίσης πρώτη του μεγάλου μήκους, κυπριακής παραγωγής που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Ταλίν. Και το «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα που κάνει το ντεμπούτο της σε μεγάλου μήκους μετά από επτά μικρού μήκους και την περιμένουμε πώς και πώς. Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν ακόμα τρία φιλμ: ο «Ζηλωτής» του Στέλιου Ρεπάνη, το «Θηλυκό» του Κωνσταντίνου Μενελάου και το «Regan» του Πάνου Κατσιμπέρη, με την πρώτη να έχει μια αντρική σχέση στο προσκήνιο, εδώ οι άλλες δύο τη γυναίκα.

«Regan» του Πάνου Κατσιμπέρη

Σε πρώτη προβολή θα παιχτούν οι ταινίες: «Απειρη γη» του Βασίλη Μαζωμένου, με τη δράση να εξελίσσεται σε ένα χωριό της Ηπείρου, «Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο» του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy) για τη γενιά των millennials, «Γελοίοι έρωτες» του Δημήτρη Κατσιμίρη, που αναδεικνύει έξι κωμικοτραγικές ιστορίες εμμονής και τρέλας, με κέντρο το παράδοξο του έρωτα (μακάρι να δούμε και μία κωμωδία, και μάλιστα καλή, επιτέλους!), «Δεξιώσεις» του Φίλιππου Τσίτου -που επίσης έχει στοιχεία κωμωδίας- με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καφετζόπουλο, «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη, με μια γκροτέσκα αλλά ενδιαφέρουσα θεματική, «Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη» του Σωτήρη Σταμάτη, με πολλούς νέους καλούς ηθοποιούς, «Η θάλασσα τον χειμώνα» του Νίκου Κορνήλιου, που επανέρχεται με νέα ταινία ύστερα από 8 χρόνια (σ.σ. γιατί τόσο παίρνει σε έναν Ελληνα δημιουργό να φτιάξει μια μεγάλου μήκους με τα σημερινά ελληνικά χρηματοδοτικά εργαλεία - και αυτό αν είναι τυχερός-ή και πάλι...), «Κόκκορας» του Τάσου Γερακίνη, με ένα έξυπνο σενάριο για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, «Κραυγές» του Πέτρου Σεβαστίκογλου, με τρεις γυναίκες πρωταγωνίστριες, «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη (με την Μπέτυ Βακαλίδου), «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» του Νικόλα Δημητρόπουλου, με το «τι θα πει ο κόσμος» ως κεντρικό άξονα, «Μικρός ανθρωποφάγος» του Γιάννη Φάγκρα, «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου, «Το οτιδήποτε» του Γιώργου Αθανασίου, «Τόμος 7» των Πάνου Παππά, Δέσποινας Χαραλάμπους, «Madonnas» των The Callas – Λάκη & Αρη Ιωνά, «Maricel» του Ηλία Δημητρίου.

Φέτος το Φεστιβάλ θα κάνει ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, όπως έχουμε γράψει ήδη, του οποίου οι ταινίες «Αντε γεια» (1991) και «Υπάρχω» (2024) θα προβληθούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας και ακόμα 30 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές, ενώ θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ. Θα γίνει επίσης ειδική προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα 7», μιας πρωτότυπης κινηματογραφικής σκυταλοδρομίας, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Τη σκηνοθεσία της ανέλαβαν επτά διακεκριμένοι δημιουργοί: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ελίνα Ψύκου, έγινε ως παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και χορηγία της ΔΕΗ και προβλήθηκε τον Ιούλιο στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου.

Τέλος, στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα», όπου παρουσιάζονται σε πρεμιέρα ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα παιχτούν οι: «Μάγια και Σαμάρ» της Ανίτας Ντορόν, «Παραμερίζοντας τα σύννεφα» των Mary Darling, Bre Vader, Felicia Sobhani, «Tender» του Αρη Μπαφαλούκα. Στο τμήμα «Μια δεύτερη ματιά» ανήκουν οι ταινίες: «Η μεγάλη σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου» του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου και «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Αναλυτικά στην efsyn.gr υπάρχουν και οι 30 μικρού μήκους ταινίες που θα προβληθούν...

Και φυσικά, μετά τη θεσμική άρνηση του Φεστιβάλ, θα προβάλλεται το σποτ της «Ορατότητας» όπου επισημαίνονται με ευφυή και απλό τρόπο τα ζητήματα που έχουν θέσει σε οριακό σημείο τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή. Αναμένουμε να δούμε αν και ποιοι από τους παραπάνω σκηνοθέτες θα δεχτούν να προβάλλεται πριν από τη δική τους ταινία -αφού αποφάσισαν να πάει η ταινία τους στο Φεστιβάλ και δεν υπήρξε σχετικό μποϊκοτάζ, όπως έχει γίνει στο παρελθόν- και ποιοι θα στηρίξουν τα αιτήματα της «Ορατότητας» που, αν μη τι άλλο, είναι τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να έχουμε ταινίες ελληνικές, πόσο μάλλον αξιώσεων.