Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.6° 18.5°
2 BF
79%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.5° 13.7°
3 BF
90%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
18.0° 16.0°
4 BF
80%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
68%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
96%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
0 BF
93%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 20.5°
5 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
1 BF
69%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
68%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
85%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 15.6°
0 BF
97%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 19.8°
2 BF
77%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
3 BF
72%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.5° 14.3°
1 BF
85%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.3° 11.3°
1 BF
93%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Humba
“When nobody’s watching”

Το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα

ΣΙΝΕΜΑ
efsyn.gr
Διπλή προβολή στον κινηματογράφο Τριανόν από το περιοδικό Humba και τον ΠΣΑΠΠ.

Το "When Nobody’s Watching" είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, δίνοντας φωνή στις αθλήτριες και αναδεικνύοντας τις  πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προκειμένου να ακολουθήσουν το πάθος τους για το σπορ, σε πείσμα των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των δομικών παθογενειών του αθλήματος στη χώρα.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί με πρωτοβουλία του περιοδικού HUMBA! και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών στον κινηματογράφο Τριανόν στις 20 και 27 Οκτωβρίου.

​Με συναισθηματική, ρεαλιστική προσέγγιση και έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ και της Stars Inc.11 με την υποστήριξη της FIFpro Europe και τη χορηγία της Admiral, δεν εστιάζει μόνο στα προβλήματα που δεδομένα υπάρχουν, αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης στοχεύοντας παράλληλα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης ώστε τα νέα κορίτσια να αγκαλιάσουν το άθλημα.

​Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας είναι κορίτσια που έχουν επιλέξει να παίζουν μπάλα. Μαχήτριες, αλάνια, γυναίκες που έχουν πάει κόντρα στα κοινωνικά στερεότυπα, κόντρα (πολλές φορές) στις επιθυμίες της οικογένειάς τους, κόντρα στις προκαθορισμένες ταυτότητες. (Κων.Βούλγαρη, “When nobody’s watching”, μαχήτριες, αλάνια, γυναίκες σε κόντρα ρόλο)

Εισιτήρια ΕΔΩ.

Για το ντοκιμαντέρ θα μιλήσουν στην προβολή της 20/10 οι:

Θάνος Σαρρής, Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ​
​Λήδα Τσενέ (PhD), Ερευνήτρια & Επικεφαλής Girl Power Greece

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual