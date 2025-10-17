Το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα

Το "When Nobody’s Watching" είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, δίνοντας φωνή στις αθλήτριες και αναδεικνύοντας τις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προκειμένου να ακολουθήσουν το πάθος τους για το σπορ, σε πείσμα των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των δομικών παθογενειών του αθλήματος στη χώρα.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί με πρωτοβουλία του περιοδικού HUMBA! και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών στον κινηματογράφο Τριανόν στις 20 και 27 Οκτωβρίου.

​Με συναισθηματική, ρεαλιστική προσέγγιση και έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ και της Stars Inc.11 με την υποστήριξη της FIFpro Europe και τη χορηγία της Admiral, δεν εστιάζει μόνο στα προβλήματα που δεδομένα υπάρχουν, αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης στοχεύοντας παράλληλα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης ώστε τα νέα κορίτσια να αγκαλιάσουν το άθλημα.

​Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας είναι κορίτσια που έχουν επιλέξει να παίζουν μπάλα. Μαχήτριες, αλάνια, γυναίκες που έχουν πάει κόντρα στα κοινωνικά στερεότυπα, κόντρα (πολλές φορές) στις επιθυμίες της οικογένειάς τους, κόντρα στις προκαθορισμένες ταυτότητες. (Κων.Βούλγαρη, “When nobody’s watching”, μαχήτριες, αλάνια, γυναίκες σε κόντρα ρόλο)

Εισιτήρια ΕΔΩ.

Για το ντοκιμαντέρ θα μιλήσουν στην προβολή της 20/10 οι:

Θάνος Σαρρής, Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ​

​Λήδα Τσενέ (PhD), Ερευνήτρια & Επικεφαλής Girl Power Greece