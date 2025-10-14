ΕΚΚΟΜΕΔ και ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ: Ποια πικρή αλήθεια κρύβεται πίσω από το νέο νομοσχέδιο για τον Κινηματογράφο

Την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, η πρωτοβουλία "Ορατότης Μηδέν" που συμπεριλαμβάνει εκατοντάδες ανθρώπους του σινεμά από την Ελλάδα και όχι μόνο, κάνει Συνέντευξη Τύπου για τις επόμενες κινήσεις της (Τετάρτη 15/10/2025). Στην ανοιχτή επιστολή της 6ης Ιουνίου 2025, την οποία συνυπέγραφαν 1896 κορυφαίοι επαγγελματίες του κινηματογράφου και του ευρύτερου οπτικοακουστικού τομέα (πλέον είναι περισσότεροι, 2.300, υποστηριζόμενοι και από 170 διαπρεπείς οσκαρούχους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές) όχι μόνο εξέπεμπαν ισχυρό σήμα κινδύνου για την ελληνική κινηματογραφία εξαιτίας των χειρισμών του ΥΠΠΟ και του ΕΚΚΟΜΕΔ, αλλά ζητούσαν και συγκεκριμένα πράγματα. Τα πιο βασικά ήταν το να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές, για τις ελληνικές ταινίες δηλαδή. Αυτό είχε αναλάβει το παλιό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) που συγχωνεύτηκε πέρυσι με το ΕΚΚΟΜΕ και πλέον θα το ονομάζουμε "επιλεκτικά προγράμματα": εκεί δεν πηγαίνουν ούτε τα χρήματα για ξένες παραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση του cash rebate, ούτε για τηλεοπτικά σήριαλ ή για ό,τι άλλο έκρινε ο κ. Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του νέου θεσμού ΕΚΚΟΜΕΔ πως έπρεπε να ενισχύει (όπως για παράδειγμα, την κακώς εννοούμενη Κινηματογραφοθεραπεία που πληρώνει το ΕΚΚΟΜΕΔ, δίχως να είναι κινηματογραφοθεραπεία). Με τον όρο "επιλεκτικά προγράμματα" εννοούμε μόνο τα χρήματα που καταλήγουν στην ελληνική κινηματογραφία. Αυτά χρηματοδοτούντο με περίπου 4 εκατομμύρια ανά έτος (λιγότερα από 4 πήγαιναν πάνε στις παραγωγές, αν αφαιρούσε κανείς τα πάγια και λειτουργικά έξοδα του πρώην ΕΚΚ αλλά έστω ας πούμε ότι είναι 4). Η Ορατότητα ζητά να δοθούν ακόμη 11 εκατομμύρια και να φτάσουν συνολικά τα 15 εκατ. Το ΥΠΠΟ αρνούνταν (και αρνείται) πεισματικά.

Και τώρα ξεκινά η μεγάλη κοροϊδία (και είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις μας) τόσο από το ΥΠΠΟ, όσο και από το ΥΠΟΟΙΚ (Υπουργείο Οικονομικών), όσο και από τον ΕΚΚΟΜΕΔ και τον κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο, ο οποίος όχι μόνο δεν δίνει απαντήσεις, αλλά διατυμπανίζει και τις πράξεις του που καταδεικνύουν του λόγου μας το αληθές. Τι συνέβαινε έως τώρα: Οι συνδρομητικές ελληνικές πλατφόρμες πλήρωναν ένα τέλος στον ελληνικό κράτος με νόμο του 2016 (επί ΣΥΡΙΖΑ). Από αυτό το τέλος, το κράτος εισέπραττε περί τα 24 εκατομμύρια ανά έτος. Τα 12 από αυτά πήγαιναν στον ΕΚΚΟΜΕ και μετά ΕΚΚΟΜΕΔ και τα υπόλοιπα ενίσχυαν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, το ότι υπήρχε αυτό το τέλος για τα ελληνικά συνδρομητικά κανάλια (COSMOTE, NOVA κ.λπ) άνοιγε το δρόμο να υπάρξει αντίστοιχο και για τα ξένα στην Ελλάδα (Netflix, Amazon κ.α.) όπως είναι και η σχετική οδηγία από την ΕΕ. Η κυβέρνηση ουδέποτε το θέσπισε / εισέπραξε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει διαφημίσει τη φιλία του με μεγαλοστελέχη των ξένων πλατφορμών (ακόμα και τη μοναδική φορά που πήγε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ευχαρίστησε τον Χρ. Παπακαλιάτη, επειδή το σήριαλ "Μαέστρος" θα παιζόταν στο Netflix - με ελάχιστα έσοδα για την παραγωγή από την πλατφόρμα, αλλά αυτό δεν το είπε κανείς), όχι μόνο δεν διατήρησε το νόμο του 2016, όχι μόνο δεν επέβαλε τέλη και στις ξένες συνδρομητικές πλατφόρμες ως όφειλε (και για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και για να είναι συνεπής με την οδηγία της ΕΕ), όχι μόνο αθέτησε την αυτή υπόσχεση που έδινε μέσω του κ. Πιερρακάκη (υπουργού Οικονομικών και πρώην Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προϊσταμένου του κ. Χριστόπουλου) φέτος, στα τέλη της άνοιξης, στους Έλληνες κινηματογραφιστές, αλλά κατήργησε και το τέλος συνδρομητικής για τις ελληνικές πλατφόρμες.

Έγινε χαμός στο Φεστιβάλ Δράμας για το θέμα με τον κ. Φωτήλα να μην έχει τι να απαντήσει και λίγες εβδομάδες αργότερα, βγαίνει ανακοίνωση από τον ΕΚΚΟΜΕΔ που λέει πως τα 12 αυτά εκατομμύρια που έπαιρνε ο ΕΚΚΟΜΕΔ από το τέλος που καταργήθηκε, θα τα δίνει πλέον το ΟΠΟΟΙΚ από τον προϋπολογισμό του. Και να ευχαριστεί κιόλας ο κ. Χριστόπουλος τους υπουργούς για αυτό, μέσω ειδικής ανακοίνωσης! Και τίθενται τα ερωτήματα:

Γιατί τα εν λόγω υπουργεία δεν έβρισκαν έως τώρα τα 11 εκατ. που ζητούσε η ελληνική κινηματογραφική κοινότητα για την ενίσχυση των επιλεκτικών προγραμάτων, ώστε να γίνει αποδεκτό το πάγιο και δίκαιο αίτημά τους; Το κράτος όχι μόνο χάνει 24 εκατ. από το τέλος συνδρομητικής (και πόσα ακόμα αν έθετε τέλος και στις ξένες πλατφόρμες), αλλά ακόμα 12 εκατ. που αναγκάζεται να δώσει στον ΕΚΚΟΜΕΔ ώστε να καλύψει αυτά που έπαιρνε από το τέλος. Αρα συνολικά χάνει 36 εκατ., δίχως να δίνει ούτε ένα ευρώ παραπάνω στα επιλεκτικά προγράμματα. Γιατί; Τόσο πολύ θέλει να ενισχύσει/στηρίξει/καλοπιάσει αυτή η κυβέρνηση τους καναλάρχες; Γιατί αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν στον κωδικό του ΕΚΚΟΜΕΔ για επιλεκτικά προγράμματα αλλά σε εκείνον του cash rebate! Οι ελληνικές συνδρομητικές πλατφόρμες δεν πληρώνουν τέλος συνδρομητικής πλέον. Ωστόσο, διατείνεται ο κ. Χριστόπουλος στο ΔΤ που διακινεί ότι οι πλατφόρμες, που δεν θα πληρώνουν πια στο δημόσιο, θα επενδύουν σε ελληνικές Κινηματογραφικές Παραγωγές. Ουδέν ψευδέστερον τούτου! Μα πώς θα γίνει αυτό; Σε κάθε ειδήμονα του χώρου είναι προφανές ότι ναι μεν οι πλατφόρμες θα αιτούνται χρηματοδότηση από τον κωδικό του ΕΚΚΟΜΕΔ για το cash rebate αλλά αυτή θα κατευθύνεται σε δικές τους τηλεοπτικές σειρές και όχι κινηματογραφικές παραγωγές. Εχει μεριμνήσει το κράτος (που τούς έκανε δώρο τόσα εκατομμύρια) ώστε, παρόλα αυτά, να υπάρξει κάποια δέσμευση από τα ελληνικά συνδρομητικά κανάλια/πλατφόρμες ως προς την ενίσχυση της εγχώριας κινηματογραφίας; Υπάρχει κάποια αντίστοιχη νομική δέσμευση; Τα 12 εκατ. από τα 24 που εισέπραττε ο κρατικός προϋπολογισμός και απέδιδε στον ΕΚΚΟΜΕΔ δεν πήγαιναν στα επιλεκτικά προγράμματα αλλά μόνο το Cash Rebate (σ.σ. μην ξεχνάμε: μετά την διεθνή κατακραυγή και τις πληρωμές 70 εκατ. που εξαναγκάστηκε να κάνει ο ΕΚΚΟΜΕΔ, ακόμα χρωστάει 230 εκατ. στην εγχώρια και διεθνή κινηματογραφική "πιάτσα", από τα 300 εκατ που χρώσταγε μέχρι πριν λίγους μήνες). Ούτε τώρα θα πηγαίνουν. Αλλά αυτό αποκρύβεται από τον κ. Χριστόπουλο στην σχετική πρόσφατη ανακοίνωση, στην οποία λέει: «Με το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», και μετά από τη συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του ΕΚΚΟΜΕΔ, διασφαλίζεται η στήριξη του Ελληνικού Κινηματογράφου μέσω της θεσμοθέτησης νέου μόνιμου πόρου που αντικαθιστά το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τα έσοδα που εισέπραττε το ΕΚΚΟΜΕΔ από το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης αντικαθίστανται πλήρως και σε ακόμα πιο σταθερή και βιώσιμη βάση, από ισόποση ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς το ΕΚΚΟΜΕΔ. Παράλληλα, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, που είχε θεσμοθετηθεί το 2016 και επιβάρυνε συνδρομητές και επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, οι ελληνικές πλατφόρμες καθίστανται πιο ανταγωνιστικές και έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στον Ελληνικό Κινηματογραφικό και Οπτικοακουστικό Τομέα. Το ΕΚΚΟΜΕΔ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού κα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού κο Φωτήλα, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Πετραλιά».



Αρα: