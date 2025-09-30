Οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια

Μία από τις πιο δημοφιλείς οικογένειες της ποπ κουλτούρας επιστρέφει στο σινεμά το 2027.

Είναι γεγονός! Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία «The Simpsons Movie» το 2007, ο Χόμερ και η υπόλοιπη παρέα ετοιμάζονται για δυνατό come back στη μεγάλη οθόνη.

Η 20th Century Studios ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σίκουελ της ταινίας «The Simpsons Movie» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση της εταιρείας συνοδεύεται από μια χιουμοριστική αφίσα σχεδιασμένη στο γνωστό ύφος του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ (Matt Groening). Στην αφίσα απεικονίζεται το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ, το οποίο είναι διακοσμημένο με τον αριθμό «2». Το σλόγκαν που συνοδεύει την εικόνα είναι ξεκάθαρο: «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Το πρώτο φιλμ είχε σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Σίλβερμαν, ενώ στο σενάριο συμμετείχαν θρυλικά ονόματα της σειράς, από τον Ματ Γκρένινγκ μέχρι τον Αλ Τζιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν η ίδια ομάδα θα επιστρέψει, αλλά όλοι περιμένουν το γνώριμο καυστικό χιούμορ που κάνει τους Simpsons αυτό που είναι.

Eπιστρέφουν επίσης οι «φωνές» που έχουμε αγαπήσει εδώ και δεκαετίες: Νταν Καστελανέτα, Τζούλι Κάβνερ, Γέαρντλι Σμιθ, Νάνσι Καρτράιτ, Χάρι Σίρερ και Χανκ Αζάρια. Όπως και στο πρώτο φιλμ, αναμένονται και guest εμφανίσεις διάσημων, οι εικασίες στο ίντερνετ ήδη δίνουν και παίρνουν για το ποιοι θα εμφανιστούν αυτή τη φορά.

Οι δημιουργοί έχουν παραδεχτεί ότι το 2007 ήταν εξουθενωτικό να φτιάχνουν ταινία και σειρά ταυτόχρονα, πράγμα που εξηγεί γιατί χρειάστηκαν δύο δεκαετίες για το σίκουελ. Τώρα όμως, με την άνοδο του animation στο box office και τη στρατηγική της Disney μετά τη συγχώνευση με τη Fox, φαίνεται η ιδανική στιγμή για να ξαναβγεί η οικογένεια στο σινεμά.