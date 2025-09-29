«Διάτρητη» η διαβούλευση του ΕΚΚΟΜΕΔ, τονίζει η πρωτοβουλία «Ορατότης Μηδέν»

Χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως «άκαιρη και αποπροσανατολιστική» και τονίζει πως δεν πρόκειται για διαβούλευση, αλλά για... ερωτηματολόγιο «τύπου ‘multiple choice’»

Αιχμηρή είναι η τοποθέτηση της πρωτοβουλίας Σινεμά «Ορατότης Μηδέν», σχετικά με τη διαβούλευση και τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το ΕΚΚΟΔΕΜ.

Συγκεκριμένα, η Πρωτοβουλία –τα αιτήματα της οποίας έχουν υπογράψει 2.385 Έλληνες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα– τονίζει μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη διαδικασία «είναι διάτρητη, αφού δεν περιλαμβάνει ταυτοποίηση των συμμετεχουσών/όντων σε αυτή», υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται για διαβούλευση, παρά για ένα ερωτηματολόγιο τύπου ‘multiple choice’», όπως και «άκαιρη και αποπροσανατολιστική, μια και δεν απαντά στο βασικό αίτημα του χώρου, που δεν ήταν η αλλαγή των ισχυόντων επιλεκτικών προγραμμάτων, παρά η αύξηση της χρηματοδότησης που δίνεται σε αυτά και μας τοποθετεί στην ντροπιαστική τελευταία θέση της Ευρώπης».

Η Πρωτοβουλία επαναλαμβάνει το αίτημά της για επένδυση από το ΕΚΚΟΜΕΔ 15.000.000€ στα επιλεκτικά πράγματα, το οποίο χαρακτηρίζει ως «απολύτως αναγκαίο να ικανοποιηθεί στο ακέραιο, ώστε να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση» για την ενίσχυση των πολύ νέων σκηνοθετών και παραγωγών, των νέων ταλέντων και των μικρού μήκους ταινιών τους, των πρώτων ταινιών μεγάλου μήκους, των μεγάλου μήκους ταινιών των καταξιωμένων σκηνοθετών, της μυθοπλασίας, του ντοκιμαντέρ και του animation, του development των σχεδίων, καθώς και την ενίσχυση των μειοψηφικών συμπαραγωγών.

Παράλληλα, παραθέτει και τις επιμέρους θέσεις της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η αξιολόγηση των σχεδίων δεν μπορεί παρά να γίνεται από επαγγελματίες του οπτικοαουστικού τομέα καθώς και ότι «η εξωστρέφεια πρέπει να αφορά πρωτίστως τις ίδιες τις ταινίες και τις/τους επαγγελματίες τους, αφού αυτές/οί μαζί και με το κοινό, αποτελούν τον λόγο ύπαρξης φεστιβάλ και οργανισμών».

Τέλος, αναφέρει ότι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 12:00 στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ θα λάβει χώρα αναλυτική συνέντευξη Τύπου της Πρωτοβουλίας, κατά την οποία «θα αναφερθούν συνολικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις/τους Ελληνίδες και Έλληνες επαγγελματίες του Οπτικοακουστικού Τομέα, καθώς και οι δράσεις που θα αναλάβει».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας: