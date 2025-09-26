Η Τζένιφερ Λόρενς μιλά καθαρά για γενοκτονία στη Γάζα

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια γενοκτονία και είναι απαράδεκτο».

Σε ξεκάθαρη τοποθέτηση για το τι ακριβώς γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας προέβη η διάσημη Τζένιφερ Λόρενς, που ένωσε τη φωνή της μαζί με όσους κραυγάζουν ότι συντελείται γενοκτονία και εξαπολύοντας βολές κατά της αμερικανικής πολιτικής για την έλλειψη «ακεραιότητάς» της.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία και προτού παραλάβει το τιμητικό βραβείο Donostia, η Λόρενς ανέφερε επίσης: «Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά».

Και στη συνέχεια επιτέθηκε στους πολιτικούς: «Αυτό που με θλίβει τόσο πολύ είναι ότι αυτή η έλλειψη σεβασμού και ο τρέχων διάλογος στην αμερικανική πολιτική θα γίνουν κάτι το φυσιολογικό για εκείνα, θέλω να πω, για τους νέους που ψηφίζουν τώρα στην ηλικία των 18 ετών. Θα τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το ότι η πολιτική δεν έχει καμία ακεραιότητα. Οι πολιτικοί ψεύδονται, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αγνοείς τι συμβαίνει στην μία πλευρά του κόσμου, δεν θα αργήσει αυτό να συμβεί επίσης στη δική σου πλευρά».

Ap photo

Η βραβευθείσα με Όσκαρ το 2013 για την ταινία "Οδηγός Αισιοδοξίας" εξέφρασε τη λύπη της που οι δηλώσεις της ή εκείνες συναδέλφων της σε θέματα της επικαιρότητας το μόνο που κάνουν είναι να «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», ενώ τα ζητήματα του δημόσιου διαλόγου θα έπρεπε, σύμφωνα με την ίδια, να επιλύονται από τους «εκλεγμένους αντιπροσώπους».