Η ταινία «Αρκάντια» είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη, επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, για να διαγωνιστεί για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το ΥΠ.ΠΟ., το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα προτείνεται από το Υπουργείο, «έπειτα από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς. Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου Αρκάντια, ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση».

Η ταινία «Αρκάντια» είναι ένα ατμοσφαιρικό υπαρξιακό θρίλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, με πρωταγωνιστές τον Βαγγέλη Μουρίκη και την Αγγελική Παπούλια.

«Στην ουσία είναι η ιστορία των βλεμμάτων δύο ανθρώπων που δεν κοιτάζονται στα μάτια στην πραγματική ζωή, να μιλήσουν ειλικρινά ο ένας με τον άλλον. Και είναι τόσο ισχυρή η ανάγκη τους να μιλήσουν, που ίσως γίνει σε κάποια άλλη διάσταση», αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, Γιώργος Ζώης, σε συνέντευξή του στην «Εφ.Συν.».

Η ταινία και ο σκηνοθέτης της βραβεύτηκαν πρόσφατα στην 16η τελετή απονομής των Βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.